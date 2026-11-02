В Украине во время войны построили 10 новых масличных заводов: с какими вызовами сталкивается отрасль

В Украине за время полномасштабного вторжения построили 10 новых масличных заводов. Мощности растут, но заводы работают всего на 68%.

Как пишет Dilo, об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук во время XXV Международной конференции Fat & Oil Industry 2026, передает Latifundist. com.

"Я никогда в жизни не верил, что за эти годы во время военного положения кто-то в Украине будет строить заводы. 10 заводов построенных", - подчеркнул он.

Капшук подчеркнул, что масложировая отрасль остается одной из немногих в отечественном агросекторе, которая способна строить комплексные перерабатывающие предприятия, опираясь на оборудование украинского производства.

В то же время, существующие мощности предприятий до сих пор загружены не полностью. В прошлом году отечественные заводы переработали 14 млн. тонн подсолнечника, что составляет лишь 68% от их общего потенциала.

Посреди главных барьеров для развития переработки остаются логистические ограничения при экспорте готовой продукции. Из-за задержек и трудностей с отгрузкой на отдельных предприятиях накапливаются большие объемы дроби. При длительном хранении этот побочный продукт переработки портится, плесневеет и теряет качество.

Для решения этой проблемы Капшук предлагает формировать смешанные железнодорожные маршруты, позволяющие одновременно транспортировать как растительное масло, так и шрот.

Напомним, 21 октября Кабмин ввел временный приоритет для перевозки и экспорта произведенного в Украине подсолнечного, соевого и рапсового масла. Продукцию будут в первую очередь транспортировать по железной дороге в порты и пограничные станции.