UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Наличный курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Украине во время войны построили 10 новых масличных заводов: с какими вызовами сталкивается отрасль

в Украине с начала войны появилось 10 масличных заводов
в Украине с начала войны появилось 10 масличных заводов / Depositphotos

В Украине за время полномасштабного вторжения построили 10 новых масличных заводов. Мощности растут, но заводы работают всего на 68%.

Как пишет Dilo, об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук во время XXV Международной конференции Fat & Oil Industry 2026, передает Latifundist. com.

"Я никогда в жизни не верил, что за эти годы во время военного положения кто-то в Украине будет строить заводы. 10 заводов построенных", - подчеркнул он.

Капшук подчеркнул, что масложировая отрасль остается одной из немногих в отечественном агросекторе, которая способна строить комплексные перерабатывающие предприятия, опираясь на оборудование украинского производства.

В то же время, существующие мощности предприятий до сих пор загружены не полностью. В прошлом году отечественные заводы переработали 14 млн. тонн подсолнечника, что составляет лишь 68% от их общего потенциала.

Посреди главных барьеров для развития переработки остаются логистические ограничения при экспорте готовой продукции. Из-за задержек и трудностей с отгрузкой на отдельных предприятиях накапливаются большие объемы дроби. При длительном хранении этот побочный продукт переработки портится, плесневеет и теряет качество.

Для решения этой проблемы Капшук предлагает формировать смешанные железнодорожные маршруты, позволяющие одновременно транспортировать как растительное масло, так и шрот.

Напомним, 21 октября Кабмин ввел временный приоритет для перевозки и экспорта произведенного в Украине подсолнечного, соевого и рапсового масла. Продукцию будут в первую очередь транспортировать по железной дороге в порты и пограничные станции.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности