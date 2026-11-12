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"Нежинский жиркомбинат" остановил производство после атаки российских дронов

Нежинский жиркомбинат NGK
"Нежинский жиркомбинат" остановил работу/Фото: NGK

“Нежинский жиркомбинат” на Черниговщине остановил выпуск масла и шрота из-за повреждения имущества в результате серии ударов российских беспилотников 10 ноября 2026 года. Работники не пострадали.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В результате атаки нанесен значительный ущерб имуществу и производственной инфраструктуре предприятия. Нежинский жиркомбинат является гражданским промышленным предприятием, основной деятельностью которого является переработка сельскохозяйственной продукции и производство растительного масла и шрота", - говорится в сообщении.

На предприятии продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Специалисты документируют повреждения, подсчитывают ущерб и анализируют возможность возобновления работы при безопасной ситуации. Сроки возобновления работы комбината пока не сообщают.

О комбинате

ООО "Нежинский жиркомбинат" расположен в городе Нежин Черниговской области и работает в масложировой отрасли. Предприятие приступило к работе в 1896 году.

На заводе производят следующие виды продукции: нерафинированное подсолнечное, соевое и рапсовое масла; гранулированный шрот; топливные пеллеты из шелухи подсолнечника; Фосфатидный концентрат (лецитин).

Мощность переработки составляет до 1400 тонн семян в день. Ежемесячные объемы производства составляют 16 000 тонн растительного масла и 13 000 тонн шрота.

По данным аналитической платформы YouControl, уставный капитал предприятия составляет 9 млн грн, а конечным бенефициарным собственником Михаил Гончаренко.

Напомним, утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Попадание зафиксировали на территории одной из торговых сетей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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