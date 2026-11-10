Россия ударила по торговому центру "Эпицентр" в Кропивницком

Российские войска утром во вторник, 10 ноября, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Попадание зафиксировали на территории одной из торговых сетей. Предварительно речь идет об Эпицентре.

Как пишет Dilo, об ударе сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко, в Кропивницком россияне атаковали торговый центр "Эпицентр", на месте бурлит сильный пожар.

Обновленный торговый центр "Эпицентр" в Кропивницком открылся в марте 2021 года после реконструкции, пишет Ассоциация ритейлеров Украины. Площадь ТЦ увеличили более чем на 50% – до 25 900 кв. м, парковку расширили почти до 16 000 кв. м на 913 паркомест, а ассортимент – до 175 000 артикулов.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

Компания "Эпицентр" официально заявила о тотальном уничтожении сети после того, как российские войска менее чем за сутки атаковали ее торговые центры в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В результате вражеских ударов и масштабных пожаров в этих городах были пострадали среди гражданских и спасателей.

Также в ночь на 22 октября 2026 года в результате российского баллистического удара по Киеву уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе столицы.

Вечером 20 октября враг атаковал торговый центр в Первомайске Николаевской области, а в ночь на 21 октября попал по объекту в Умани Черкасской области.

20 октября российский дрон атаковал здание торгового центра "Эпицентр" в Дубно Ровенской области.

Этой же ночью российская армия повредила складские помещения компании в Ковеле Волынской области.

13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.

12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.

9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.