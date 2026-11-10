Росія вдарила по торговельному центру "Епіцентр" у Кропивницькому

Російські війська вранці у вівторок, 10 листопада, завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж. Попередньо, йдеться про Епіцентр.

Як пише Dilo, про удар повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його словами, інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко, у Кропивницькому росіяни атакували торговельний центр "Епіцентр, на місці вирує сильна пожежа.

Оновлений торговельний центр "Епіцентр" у Кропивницькому відкрився у березні 2021 року року після реконструкції, пише Асоціація ритейлерів України. Площу ТЦ збільшили більш ніж на 50% — до 25 900 кв. м, парковку розширили до майже 16 000 кв. м на 913 паркомісць, а асортимент — до 175 000 артикулів.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ "Епіцентр" та інші цивільні торговельні центри в Україні.

Компанія "Епіцентр" офіційно заявила про тотальне знищення мережі після того, як російські війська менш ніж за добу атакували її торговельні центри у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. Унаслідок ворожих ударів та масштабних пожеж у цих містах були постраждалі серед цивільних і рятувальників.

Також у ніч проти 22 жовтня 2026 року внаслідок російського балістичного удару по Києву знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі столиці.

Ввечері 20 жовтня ворог атакував торговельний центр у Первомайську на Миколаївщині, а в ніч на 21 жовтня поцілив по об'єкту в Умані Черкаської області.

20 жовтня російський дрон атакував будівлю торгового центру "Епіцентр" у Дубно Рівненської області.

Цієї ж ночі російська армія пошкодила складські приміщення компанії в Ковелі Волинської області.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.