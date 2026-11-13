Остановка заводов "Кернел" может обвалить цены на подсолнечник: грозит ли Украине дефицит растительного масла

Остановка всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга "Кернел" и прекращение закупок семян могут усилить давление на внутренний рынок масличных культур. Другие перерабатывающие предприятия также могут снизить закупочные цены, а больше всего это почувствуют аграрии центральных и восточных регионов Украины. Ориентировочное понижение может составлять 1000-1200 грн за тонну.

Об этом Dilo заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук и рассказал, повлияет ли ситуация с "Кернелом" на дефицит масла в Украине.

По его словам, когда самый крупный переработчик останавливает закупки, внутренний рынок теряет закупочную цену. Как следствие, продолжающие другие заводы работать будут также снижать закупочные цены на внутреннем рынке.

"Когда не работает переработка, подсолнечник или соя не могут ждать месяцами на складах. Поэтому очень нужен прямой экспорт для получения оборотных средств товаропроизводителями", – сказал Марчук.

Как могут понизиться цены на подсолнечник

Масштаб понижения будет зависеть от региона. В отдельных областях закупочные цены могут просесть на 1000–1200 грн за тонну, прогнозирует эксперт.

Больше всего рискуют пострадать центральные и восточные регионы, где логистика в порты дорога. При этом, как отметил представитель ВАР, закупочные цены на масличные культуры и так находятся ниже себестоимости.

12 ноября Электронная зерновая биржа Украины сообщала, что закупочные цены на подсолнечник в Украине продолжают снижаться. На рынок одновременно давят российские атаки на перерабатывающие заводы, более дорогие перевозки и сокращение спроса на подсолнечное масло со стороны импортеров.

На этой неделе закупочные цены составляют 15 000–16 000 грн/т по НДС или $290–310/т без НДС с доставкой на завод при масличности 48%.

Почему аграриям нужен прямой экспорт

При отсутствии стабильной работы перерабатывающих предприятий производители не могут месяцами хранить подсолнечник и сою на складах. Аграриям нужны средства для финансирования текущей деятельности, поэтому возможность прямого экспорта масличных культур становится особенно важной, отметил эксперт.

"Когда не работает переработка, подсолнечник или соя не могут ждать месяцами на складах. Поэтому очень нужен прямой экспорт для получения оборотных средств товаропроизводителям", – пояснил Марчук.

В этой связи в ВАР считают необходимым срочно отменить экспортные пошлины на подсолнечник, сою и рапс.

Из-за действия пошлин украинские производители уже понесли значительные финансовые потери. В частности, сырье закупалось на внутреннем рынке по ценам, которые примерно на 10% были ниже цен на внешних рынках.

Это, по его оценке, лишило фермеров части оборотных средств, необходимых для проведения посевных и уборочных кампаний.

" Неизвестно, когда возобновят работу заводы, а сырье нужно продавать. Поэтому отмена пошлин поможет, хоть как-то получить цену за свой урожай", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Марчук заявил, что из-за остановки производства "Кернела" дефицит растительного масла в Украине не предусматривается.

Почему "Кернел" остановил все маслоэкстракционные заводы

Напомним, а грохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В последние дни российские дроны атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе активы "Кернела". В результате попаданий повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

Кроме того, компания остановила все закупки семян. В то же время, "Кернел" продолжает отгружать имеющиеся остатки продукции со складов.

Также в Днепре с 13 ноября 2026 года временно останавливает закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".