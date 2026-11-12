Крупнейший производитель подсолнечного масла полностью остановил свои заводы из-за российских атак

Агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения компании.

В последние дни российские дроны атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе активы "Кернела".

В результате попаданий повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

В компании объяснили, что маслоэкстракционное производство является непрерывным технологическим циклом с повышенной пожарной опасностью. Попадание в работающее оборудование может привести к масштабному пожару и создать угрозу для работников.

Поэтому на всех предприятиях "Кернела" провели технологическую остановку в соответствии с протоколами безопасности.

Кроме того, компания остановила все закупки семян.

В то же время, "Кернел" продолжает отгружать имеющиеся остатки продукции со складов.

Напомним, ранее из-за российских атак экспорт "Кернела" резко сократился. В первом квартале 2027 финансового года продажи масла упали на 48%, а экспорт зерна – на 54%.