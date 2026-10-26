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Атаки РФ обвалили экспорт Kernel: продажи масла упали на 48%, зерна — на 54%

подсолнечное масло
Атаки РФ обрушили экспорт Kernel / Freepik

Агрохолдинг Kernel в первом квартале 2027 финансового года сократил продажи растительного масла на 48% в годовом исчислении — до 165 тыс. тонн, а экспорт зерна из Украины упал на 54% — до 574 тыс. тонн. Компания объясняет резкое падение российскими атаками на портовую инфраструктуру и коммерческие суда, из-за которых большая часть квартала не могла полноценно отгружать продукцию через черноморские порты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на операционный отчет Kernel.

За июль-сентябрь Kernel переработал 564 тыс. тонн масличных культур, что почти соответствует показателю аналогичного периода в прошлом году, но на 13% меньше, чем в предыдущем квартале.

Квартальное сокращение связано с запланированной месячной остановкой перерабатывающих предприятий перед началом нового сезона.

На семена подсолнечника пришлось 59% объемов переработки, остальные составляли соя и рапс.

Продажи масла упали почти вдвое

За квартал Kernel реализовал 165 тыс. тонн пищевого масла – на 48% меньше, чем годом ранее, и на 52% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Фасованное подсолнечное масло компания продала 16 тыс. тонн.

Основными причинами падения стали перебои в работе портовой логистики и более низкие объемы переработки по сравнению с четвертым кварталом 2026 финансового года.

Экспорт зерна сократился на 54%

Объем экспорта зерна Kernel из Украины составил 574 тысячи тонн. Это на 54% меньше показателя прошлого года и на 71% меньше, чем в предыдущем квартале.

Из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и коммерческим судам компания частично перенаправила грузы через дунайские порты и западную сухопутную границу.

В то же время более низкая пропускная способность альтернативных маршрутов и более высокая стоимость логистики позволили компенсировать потери лишь частично.

Перевалка через терминалы упала на 59%

Из-за экспортных терминалов Kernel за квартал перевалили 742 тыс. тонн продукции — на 59% меньше в годовом исчислении и на 73% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Портовые мощности группы, поврежденные во время июльских атак, не работали. Их восстановление длилось в течение всего квартала, а ремонтные работы дополнительно прерывали частые и длительные воздушные тревоги.

Поступление зерновых и масличных на внутренние элеваторы Kernel сократилось на 21% — до 969 тыс. тонн из-за более медленных темпов уборки кукурузы.

В то же время, площадь земель в обработке компании увеличилась на 48% за год — до 530 тыс. га.

Урожайность пшеницы составила 6,4 тонны с гектара, подсолнечника — 3,1 тонны с гектара, что соответственно на 9% и 18% больше, чем в прошлом. Для кукурузы Kernel ожидает снижение урожайности на 13% — до 8,1 тонн с гектара из-за летней жары и нехватки осадков.

Напомним, в июле российская атака приостановила экспортный терминал Kernel в Черноморске. В результате ударов было уничтожено около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла.

Автор:
Татьяна Гойденко

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