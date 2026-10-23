Крупнейший покупатель украинского масла резко сократил закупки: причины и последствия

Резкое сокращение экспорта подсолнечного масла в Индию – крупнейшего импортера украинской продукции этого вида в 2025 году – поставило под угрозу сотни миллионов долларов экспортной выручки. Поставки упали ориентировочно на 99% – со средних 60 тыс. тонн в месяц в 2025 году до 1,8 тыс. тонн за период с 1 июля по 15 октября этого года.

Об этом Dilo сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Экспорт подсолнечного масла в Индию: как сократились поставки

В 2025 году Индия была крупнейшим импортером украинского растительного масла. В 2025 году Индия импортировала 749 тыс. тонн агропромышленной продукции, из которых на подсолнечное масло приходилось 86%, или 672 тыс. тонн стоимостью $743 млн, отметил Гопка.

До июня 2026 динамика не менялась: Украина продолжала стабильно экспортировать масло в Индию в тех же объемах. Но с июля после остановки обычной работы портов Великой Одессы этот экспорт упал до критически низкого уровня – 0,8 тыс. тонн в месяц, учитывая, что в 2025 году было экспортировано в среднем 60 тыс. тонн в месяц, а бывали и случаи, что более 100 тыс. тонн, рассказал эксперт.

"С 1 июля по 15 октября было экспортировано только 1,8 тыс", - добавил он.

Сколько экспортной выручки может недополучить Украина

По предварительным расчетам, резкое сокращение экспорта украинского подсолнечного масла в Индию с июля 2026 могло привести к недополучению Украиной около $230 млн экспортной выручки за период с 1 июля по 15 октября 2026 года.

Расчет основан на среднемесячном объеме экспорта в 2025 году на уровне 60 тыс. тонн, фактическом экспорте 1 829 тонн за указанный период и средней экспортной стоимости подсолнечного масла около $1 106 за тонну, рассчитанной по показателям 2025 года.

Отмечаем, что сумма представляет собой ориентировочную оценку недополученной выручки по сценарию сохранения объемов поставок предыдущего года. Она не учитывает возможные изменения экспортных цен, перенаправление продукции на другие рынки и дополнительных логистических затрат.

Важное уточнение: сумма около $230 млн отражает расчетную стоимость объема экспорта, не состоявшегося по сравнению с условным сценарием сохранения прошлогодних поставок, и не подтверждена суммой фактических финансовых потерь Украины.

Почему упали поставки украинского подсолнечного масла в Индию

Украина и Россия являются крупнейшими поставщиками подсолнечного масла в Индию. В 2025 году на две страны вместе приходилось 68% индийского импорта этого продукта – около 1,9 млн тонн из общих 2,9 млн тонн. Крупнейшими поставщиками подсолнечного масла РФ, Украина, Аргентина и Литва.

Индия импортирует больше соевого масла, чем подсолнечного. В 2025 году соевого масла было импортировано 5,63 млн. тонн, где основные поставщики являются Аргентина, Непал, Бразилия, РФ, а подсолнечного – 2,89 млн. тонн. Аргентина и Бразилия – это страны, которые могут предложить Индии значительные объемы соевого масла.

Однако нынешнее сокращение закупок подсолнечного масла Индией следует рассматривать, прежде всего, как реакцию на изменение ценовой конъюнктуры растительных масел и проблемы со снабжением из Черноморского региона, а не как окончательный отказ, сказал Гопка.

Для украинских экспортеров основной долгосрочный риск состоит в том, что индийские компании постепенно адаптируются к новым поставщикам и альтернативному сырью. Если высокие цены на подсолнечное масло и нестабильность черноморской логистики будут сохраняться длительно, часть такого замещения может закрепиться, а возврат утраченных позиций потребует более конкурентных ценовых предложений.

"В то же время оснований говорить о необратимой потере индийского рынка пока нет. Индия сохраняет значительный спрос на подсолнечное масло, а его сокращение в последние месяцы в значительной степени связано именно с ограниченной доступностью из Черноморья и высокой ценовой премией", - заявил аналитик.

Альтернативные рынки сбыта украинского подсолнечного масла

Альтернативные рынки имеют потенциал частично компенсировать сокращение украинского экспорта подсолнечного масла в Индию, однако быстро заместить это направление в полном объеме будет сложно, считает Гопко.

"Наибольшие возможности открывает Европейский Союз. Это уже сформированный и традиционный рынок для украинской продукции, который в 2025 году импортировал около 2,2 млн тонн подсолнечного масла", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, следует учитывать, что Украина уже занимает доминирующие позиции среди внешних поставщиков ЕС. Поэтому возможности дополнительного наращивания экспорта ограничиваются фактическим спросом европейских переработчиков.

Вторым перспективным направлением является Турция, обладающая значительными мощностями по переработке растительных масел. В то же время здесь украинские экспортеры сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны России, поэтому дополнительные объемы могут быть реализованы преимущественно при конкурентной цене. Скорее всего Турцию больше будет интересовать семена подсолнечника для собственной переработки.

Страны Ближнего Востока могут стать дополнительным направлением диверсификации, особенно рафинированного и фасованного масла. Однако этот рынок достаточно фрагментирован, а украинские поставщики конкурируют не только с другими производителями подсолнечного масла, но и с более дешевыми видами растительных масел, пояснил Гопка.

Смогут ли Дунай и страны ЕС заменить порты Большой Одессы

С экономической точки зрения, альтернативные маршруты не могут заменить глубоководные черноморские порты. Основная проблема состоит в стоимости логистики, заметил аналитик.

Если через порты Одессы украинские экспортеры могут формировать крупные судовые партии и осуществлять прямые морские поставки, то использование дунайского маршрута часто требует дополнительной транспортировки, перевалки и привлечения меньших судов. В результате себестоимость доставки растет.

В то же время, инвестиции в дунайскую инфраструктуру остаются целесообразными, поскольку речь идет не только о текущей рентабельности перевозок, но и об устойчивости всей экспортной системы, подытожил Гопка.

Правительство ввело временный приоритет для перевозки и экспорта произведенного в Украине подсолнечного, соевого и рапсового масла. Продукцию будут в первую очередь транспортировать по железной дороге в порты и пограничные станции, а суда с маслом получат преимущество при постановке к причалам.