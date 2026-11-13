Подозреваемому в госизмене Дубинскому Верховная Рада выплатила 3,4 млн грн: как это объясняют

В течение июля-октября 2026 года Верховная Рада выплатила более 3,4 миллионов гривен народному депутату Александру Дубинскому, который уже почти три года находится под стражей по подозрению в государственной измене.

Как пишет Dilo, об этом сообщили «Схеме» (проект «Радио Свобода»).

По данным журналистов, выплаты возобновились после обращения самого Дубинского в июле 2026 года. Он написал письмо с просьбой начислить ему заработную плату, средства на исполнение депутатских полномочий и компенсацию за неиспользованные отпуска.

Депутатские выплаты начисляются просто по факту владения мандатом

В регламентном комитете Верховной Рады объяснили, что зарплату и компенсацию за неиспользованные отпуска за время пребывания под стражей ему не выплачивают. В то же время средства на выполнение депутатских полномочий, около 200 тысяч гривен в месяц, начисляют независимо от фактически отработанного времени.

Да, комитет подтвердил, что, в отличие от зарплаты, так называемые депутатские выплаты начисляются просто по факту владения мандатом, независимо от способности парламентария физически выполнять свои обязанности из-за нахождения под стражей. Ни один из присутствующих членов комитета не возражал против такой трактовки, решение было принято единогласно.

Согласно данным из официального государственного вебпортала использование публичных средств Украины (spending.gov.ua), уже через три дня после решения комитета Аппарат Верховной Рады начал перевод. Первый платеж составил около 200 тысяч гривен. В дальнейшем каждые несколько дней на счет Дубинского поступали транши в сотни тысяч гривен. На октябрь 2026 года общая сумма выплат депутату превысила 3 миллиона 400 тысяч гривен. Основание указано в выплатах – «согласно разъяснению комитета».

В то же время Дубинскому также перевели одну заработную плату в размере 2,5 тысяч гривен.

Что известно о делах против Дубинского

Александру Дубинскому сообщили о подозрении по нескольким уголовным делам.

Служба безопасности и ДБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, созданной Главным управлением Генерального штаба вооруженных сил России (также известно как ГРУ). Роль Дубинского заключалась в распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экснардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас скрывается от правосудия за границей.

Также Дубинскому сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужа по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Путь", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", которую возглавляет бывший помощник Дубинского Дмитрий Оберемчук.

До начала политической карьеры Дубинский позиционировал себя журналистом-расследователем на "1+1". Однако в 2019 году он сам стал фигурантом расследование журналистов Bihus.info, которые выяснили, что Дубинский со своей семьей за несколько лет накопили сумасшедшее состояние: 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2,5 млн.

При этом Дубинский, будучи депутатом, не захотел все это вносить в декларацию, как того потребовал ЦИК, потому что, как успешный журналист прекрасно зарабатывал еще до своего депутатства. Расследователи неоднократно замечали Дубинского за рулем авто стоимостью около $50 тыс. Дубинский же объяснял, что автомобиль, чтобы прокатиться, ему дает его мама.

После скандала Дубинский даже не стал оправдываться, а, напротив, начал показательно ходить по залу Верховной Рады в футболке: "Мама любит скорость".