Підозрюваному в держзраді Дубінському Верховна Рада виплатила 3,4 млн грн: як це пояснюють

Протягом липня-жовтня 2026 року Верховна Рада виплатила понад 3,4 мільйона гривень народному депутату Олександру Дубінському, який уже майже три роки перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.

Як пише Dilo, про це повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»).

За даними журналістів, виплати відновили після звернення самого Дубінського в липні 2026 року. Він написав лист із проханням нарахувати йому заробітну плату, кошти на виконання депутатських повноважень та компенсації за невикористані відпустки.

Депутатські виплати нараховуються просто за факт володіння мандатом

У регламентному комітеті Верховної Ради пояснили виданню, що зарплату та компенсацію за невикористані відпустки за час перебування під вартою йому не виплачують. Натомість кошти на виконання депутатських повноважень, близько 200 тисяч гривень на місяць, нараховують незалежно від фактично відпрацьованого часу.

Так, комітет підтвердив, що, на відміну від зарплати, так звані депутатські виплати нараховуються просто за факт володіння мандатом, незалежно від спроможності парламентаря фізично виконувати свої обов’язки через перебування під вартою. Жоден із присутніх членів комітету не заперечував проти такого трактування, рішення ухвалили одноголосно.

Відповідно до даних з офіційного державного вебпорталу використання публічних коштів України (spending.gov.ua), уже через три дні після рішення комітету Апарат Верховної Ради розпочав переказ. Перший платіж становив майже 200 тисяч гривень. Надалі кожні кілька днів на рахунок Дубінського надходили транші в сотні тисяч гривень. Станом на жовтень 2026 року загальна сума виплат депутату перевищила 3 мільйони 400 тисяч гривень. Підстава зазначена у виплатах — «згідно з роз’ясненням комітету».

Водночас Дубінському також переказали одну заробітну плату розміром 2,5 тисячі гривень.

Що відомо про справи проти Дубінського

Олександру Дубінському повідомили про підозру в кількох кримінальних справах.

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу збройних сил Росії (також відоме як ГРУ). Роль Дубінського полягала в поширенні фейків про вище військово-політичне керівництво України.

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Також Дубінському повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук.

До початку політичної кар’єри Дубінський позиціонував себе як журналіст-розслідувача на "1+1". Однак, у 2019 році він сам став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info, які з'ясували, що Дубінський зі своєю родиною за декілька років накопичили шалені статки: 24 квартири, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн.

При цьому Дубінський, будучи депутатом, не схотів усе це вносити в декларацію, як того вимагала ЦВК, бо, мовляв, як успішний журналіст чудово заробляв ще до свого депутатства. Розслідувачі неодноразово помічали Дубінського за кермом авто вартістю близько $50 тис. Дубінський же пояснював, що автівку, щоб покататися, йому дає його мама.

Опісля скандалу Дубінський навіть не став виправдовуватись, а, навпаки, почав показово ходити залою Верховної Ради у футболці: "Мама любит скорость".