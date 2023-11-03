Дубінський отримав підозру в організації переправлення за кордон людини (ФОТО)

Генеральний прокурор Андрій Костін за матеріалами розслідування Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України повідомив про підозру позафракційному депутату Верховної Ради Олександру Дубінському в організації незаконного перетину кордону іншою людиною.

Про це йдеться у повідомленнях ДБР та СБУ. Окрім Дубінського, підозру отримав його колишній помічник та депутат Київської обласної ради 8-го скликання, який нині працює директором підконтрольної депутату громадської організації "Медіаоборона".

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими людьми організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Зазначається, що родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Молдови на автомобілі через один з пропускних пунктів.

В якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання "Медіаоборони". Сам чоловік, як вказують правоохоронці, пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї організації.

"Попри те, що "родич" народного обранця не мав ніякого відношення до зайняття гуманітарною діяльністю, це не завадило йому виїхати за кордон і не повернутись", - зазначають в ДБР.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Також з’ясувалося, що насправді "волонтер" за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто нардепа з автостоянки кишинівського аеропорту до Відня.

Обидвом фігурантам інкримінують частину 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Під час обшуків у них правоохоронці вилучили флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; а також печатки, листи, договори та інші документи, які використовувалися для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

Попередня підозра Дубінському через виїзд за кордон

Нагадаємо, що ДБР ще 3 серпня провело в Дубінського обшуки через скандал, пов'язаний з виїздом нардепа за кордон начебто під приводом супроводу батька на лікування.

Як казали у бюро, хоч депутат і отримав дозвіл залишити Україну під таким поважним приводом, але і Дубінський, і його батько виїхали за кордон окремо. Більш того, батько згодом повернувся в Україну набагато раніше, ніж сам Дубінський. У ДБР також виникло питання, яким чином у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ГБР на допиті, а сам скандал пов'язав з тим, що він, за власним твердженням, дав в якості свідка свідчення НАБУ у справі про державну зраду колишнього вже нардепа Андрія Деркача "і участі у цій справі найвищих посадових осіб держави".

Примітно, що виникнення скандалу з Дубінським співпало в часі з оголошенням НАБУ про завершення розслідування проти Деркача, якому інкримінують, окрім держзради за попередньою змовою групи осіб, ще й незаконне збагачення (частина 2 статті 28, частина 1 статті 111 та стаття 368-5 КК).

Невдовзі бюро провело обшуки й у помічника Дубінського Володимира Колодюка. Нардепа викликали на допит удруге, оскільки, як заявляють правоохоронці, на першому допиті той відмовився відповідати по суті.

8 серпня, за словами депутата, у нього знову пройшли обшуки, а також йому повідомили про підозру у службовому підробленні (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу) задля виїзду за кордон. 10 серпня Печерський райсуд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав носити електронний браслет.