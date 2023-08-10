Дубінському обрали запобіжний захід

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав народному депутатові Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд постановив, що Дубінський повинен носити електронний браслет і за вимогою прибувати на допит до слідчого. Також він має здати закордонний паспорт. Відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого прокурора чи суду цому також заборонено.

На початку засідання адвокат, який представляє інтереси народного депутата, звернувся з проханням відкласти засідання. Його аргументом було те, що в цей момент у Верховній Раді триває пленарне засідання, а в судовій залі присутні ще троє депутатів. Крім того, Дубінський також подав клопотання про перенесення розгляду питання щодо запобіжного заходу.

Проте суддя відхилив це прохання.

Справа Дубінського: у чому його звинувачують

Вчора позафракційному депутату Верховної Ради Олександру Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. 8 серпня, у його офісі проводили обшуки

3 серпня ДБР провело у Олександра Дубінського обшуки. Приводом для цього став останній скандал, пов’язаний з особою нардепа – Дубінський виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування, але батько повернувся до України набагато раніше, ніж сам Дубінський. При цьому у ДБР виникло запитання, як у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ДБР на допиті, а сам скандал назвав політичним переслідуванням. А ще за день бюро провело обшуки у його помічника Володимира Колодюка.

7 серпня нардепа викликали на допит вдруге, оскільки, як заявляють правоохоронці, на першому допиті той відмовився відповідати по суті.