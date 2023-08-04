Нардеп Дубінський прийшов на допит до ДБР після обшуків через його виїзд за кордон

Позафракційний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський 4 серпня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Про це повідомила з посиланням на свої джерела низка українських ЗМІ, зокрема "Українська правда", "РБК-Україна" та "Громадське". Втім, подробиці поки невідомі. ДБР офіційних повідомлень з цього приводу не робило.

Нагадаємо, що 3 серпня працівники ДБР та Служби безпеки України провели у Дубінського обшуки. В бюро зазначили, що розслідують справу за частиною 1 статті 366 (службове підроблення) та частиною 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах, за попередньою змовою групою осіб).

ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в тому числі до державних органів. Відомство вказує, що це може свідчити про їх підробку.

Там кажуть, що Дубінський під час війни самостійно виїхав за кордон, отримавши дозвіл залишити Україну під приводом супроводження батька на лікування. Батько ж депутата, як виявилося, виїхав за кордон без супроводження сина, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Сам нардеп на своїй сторінці у Facebook обурився таким розвитком подій, пообіцявши відстоювати свою правоту в суді та продовжувати діяльність, направлену на "викриття корупційного спрута Зеленського і компанії".

За його словами, обшук був проведений з порушенням процесуальних норм, а ініційований - представниками Офісу президента, які цим "продемонстрували свій цинізм та аморальність, втручаючись у особисте життя родини", з метою пошуку компромату для подальшої дискредитації Дубінського.

Депутат пов'язав це з тим, що він, за власним твердженням, дав в якості свідка покази Національному антикорупційному бюро у справі про державну зраду нардепа Андрія Деркача "та участі у цій справі вищих посадових осіб держави".

"Озвучені звинувачення є повністю надумані та покликані припинити мою опозиційну діяльність: критику чинної влади в особі Зеленського, Єрмака та їх ручних чиновників, розкриття багатомільярдних корупційних схем на "Великому будівництві", на проекті "Дія", на відновленні Київської області, розкриття масштабних розкрадань коштів НБУ чиновниками", - впевнений нардеп.

Нагадаємо, що напередодні НАБУ повідомило про завершення розслідування проти Деркача якому інкримінують державну зраду за попередньою змовою групи осіб та незаконне збагачення (частину 2 статті 28, частину 1 статті 111 та статтю 368-5 КК).

Бюро стверджує, що Деркач в 2019-2022 роках отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

У січні президент Володимир Зеленський позбавив Деркача українського громадянства, через що той автоматично втратив мандат в парламенті. 12 травня за рішенням Зеленського Україна запровадила проти Деркача санкції. При цьому ще з вересня 2020 року він перебував під санкціями США, які трактували його діяльність як втручання у вибори в цій країні.

Натомість у січні 2021 року США запровадили санкції проти самого Дубінського як соратника Деркача у поширенні через американські ЗМІ та соцмережі "необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей та незаконного політичного впливу в Україні".

Після цього Офіс генерального прокурора України за рішенням Печерського районного суду Києва був зобов'язаний відкрити справу про можливе ухилення депутатом від сплати податків (частина 1 статті 212 КК) та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (частина 1 статті 209 КК). Розслідування було доручено ДБР. Самого Дубінського виключили з парламентської фракції "Слуга народу", а його YouTube-канал було заблоковано.