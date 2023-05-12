Зеленський ввів ще один пакет санкцій: під обмеження потрапили компанії, повʼязані з Медведчуком

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, обмежувальні заходи стосуються власності російських компаній в Україні та власності пов'язаних із ними українських економічних субʼєктів.

"Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики", – висловився очільник держави.

Також санкції запроваджено проти компаній, пов'язаних із екснардепом від забороненої ОПЗЖ Віктором Медведчуком та іншими підсанкційними особами. Крім того, під обмеження потрапили засновники, керівники та бенефіціари проросійських компаній, які володіють значними активами на території України.

Згідно з указом президента ​​№279/2023, санкції введено проти 37 фізичних та 212 юридичних осіб. Зокрема, в списку фігурує екснардеп Андрій Деркач, санкції проти якого було запроваджено ще влітку 2021 року, але тепер вказується, що в нього відсутнє громадянство України (Зеленський позбавив Деркача громадянства в січні 2023 року).

Серед юридичних осіб під обмеження потрапили Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd і Reikartz Hotels and Resorts (Cyprus) Limited, російська авіакомпанія "Волга-Днєпр" та інші фірми.

Нагадаємо, що це не перші санкції, які Зеленський ввів у дію 12 травня. Раніше стало відомо, що президент підписав укази про запровадження кількох пакетів обмежень, один із яких стосується комбінату "Запоріжсталь".