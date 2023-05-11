"Укртранснафта" перерахувала в бюджет гроші за управління "трубою Медведчука": скільки саме

Держкомпанія "Укртранснафта", що управляє арештованим нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок", перерахувала до державного бюджету понад 10 мільйонів гривень чистих надходжень від управління цим активом.

Як зазначає Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ці надходження не враховують сплачених управителем податків та витрат на обслуговування й експлуатацію арештованого майна.

В АРМА нагадують, що за підсумками 2022 року "Укртранснафта" реалізувала реверсне постачання дизельного палива українською ділянкою нафтопроводу з Угорщини в Україну в об’ємі 114 тисяч тонн.

В квітні 2021 року Україна націоналізувала трубопровод компанії "Прикарпатзахідтранс" (Рівне), яким до України надходило з Росії дизельне паливо. Цю структуру пов'язували з депутатом Верховної Ради та головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком, проти якого Україною було введено санкції у лютому того ж року. Після арешту нафтопродуктопровід був переданий в управління "Укртранснафті" на п'ять років.

Для управління нафтопродуктопроводом "Укртранснафта" створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. Повідомлялося, що до його складу увійшли як працівники самої "Укртранснафти", так і "ПрикарпатЗахідтрансу", що управляв об'єктом до цього.

Зазначимо також, що в лютому 2023 року Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати понад 244 мільйонів гривень митних платежів при транзиті в 2020-2022 роках нафтопродуктів цим трубопроводом.

Медведчук же, нагадаємо, у вересні 2022 року був переданий Росії в обмін на полонених українських військових, а до цього з квітня перебував під арештом у справі про державну зраду після нетривалого зникнення на початку минулого року під час російського військового вторгенння. До цього він з травня 2021 року перебував під домашнім арештом. На початку січня 2023 року він бувпозбавлений українського громадянства і, відтак, згодом втратив мандат у парламенті.