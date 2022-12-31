У 2022 році Україна імпортувала 114 тис. тонн дизпалива по українській ділянці трубопроводу "Самара-Західний напрямок"

У 2022 році Україна імпортувала 114 тис. тонн дизельного пального по українській ділянці трубопроводу “Самара-Західний напрямок”, котра також відома як “Труба Медведчука”. Про це повідомляє прес-служба “Укртранснафти”.

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"У 2022 році компанії вдалось забезпечити реверс української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для постачання дизельного палива з території Угорщини в Україну. Це дало змогу підтримати паливний ринок України у кризовий момент та забезпечити наявність пального для понад 2,5 млн автовласників. Впродовж цього року нафтопродуктопроводом було перекачано 114 тис. тонн дизельного пального", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, після розпаду СРСР українська ділянка дизелепроводу "Самара-Західний напрямок" мала відійти Україні та приносити в український бюджет великі надходження, але стала частиною російської компанії "Роснєфть".

2011 року Рівненський господарський суд вирішив передати трубопровід Фонду держмайна, однак і тоді актив залишився під контролем росіян. Після окупації Криму 2014 року передачу труби Україні підтвердив апеляційний суд. Але у 2015 року дизелепровід потрапив під контроль структур кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука. Прокачку дизпального цим трубопроводом здійснювала компанія "Proton energy", котра входила до орбіти Медведчука та контролювала мережу АЗС Glusco.

20 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо Медведчука його оточення, а також підконтрольних їм юридичних осід. Серед компаній, котрі потрапили до санкцій була "ПрикарпатЗахідтранс", що експлуатувала згадану ділянку трубопроводу. Згідно з рішенням РНБО трубопровід перейшов в державну власність.