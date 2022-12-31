В 2022 году Украина импортировала 114 тыс. тонн дизтоплива по украинскому участку трубопровода "Самара-Западное направление"

В 2022 году Украина импортировала 114 тыс. тонн дизельного горючего по украинскому участку трубопровода "Самара-Западное направление", также известном как "Труба Медведчука". Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснефти".

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"В 2022 году компании удалось обеспечить реверс украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для поставки дизельного топлива с территории Венгрии в Украину. Это позволило поддержать топливный рынок Украины в кризисный момент и обеспечить топливо для более 2,5 млн автовладельцев. в этом году по нефтепродуктопроводу было перекачано 114 тыс. тонн дизельного горючего", - сказано в сообщении.

Напомним, после распада СССР украинский участок дизелепровода "Самара-Западное направление" должен был отойти Украине и приносить в украинский бюджет большие поступления, но стал частью российской компании "Роснефть".

В 2011 Ровенский хозяйственный суд решил передать трубопровод Фонда госимущества, однако и тогда актив остался под контролем россиян. После оккупации Крыма 2014 передачу трубы Украине подтвердил апелляционный суд. Но в 2015 году дизелепровод попал под контроль структур кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Прокачку дизтоплива этим трубопроводом осуществляла компания "Proton energy", которая входила в орбиту Медведчука и контролировала сеть АЗС Glusco.

20 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Медведчука его окружения, а также подконтрольных им юридических осед. Среди компаний, попавших в санкции, была "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатировала упомянутый участок трубопровода. Согласно решению СНБО, трубопровод перешел в государственную собственность.