Верховна Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, голосування відбувалося зі скандалом.

Спочатку була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів.

"Правляча коаліція пропонувала розглядати ці питання в кінці порядку денного, а інші фракції та групи навпаки: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів", - зазначив Железняк.

Але вршті-решт депутати позбавили мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука (320 голосів за), Тараса Козака (317 голосів за), Андрія Деркача (314 голосів за), Ріната Кузьміна (319 голосів за).

Крім того, позбавили мандата депутата Андрія Аксьонова (294 за), який написав заяву за власним бажанням.

Нагадаємо, 10 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.

Медведчука передали Росії в рамках обміну, що відбувся 21 вересня 2022 року. Перед цим він надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.

Рената Кузьміна та Андрія Деркача також підозрюють у держзраді. Зокрема, за інформацією ДБР, Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.