Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина

Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, голосование проходило со скандалом.

Сначала была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопросы лишения мандатов.

"Правящая коалиция предлагала рассматривать эти вопросы в конце повестки дня, а другие фракции и группы наоборот: начать день с лишения мандатов этих депутатов. После 3 голосований и блокирования трибуны, победила позиция вторых…. сразу ставить вопрос о лишении депутатов мандатов", - отметил Железняк.

Но в конце концов депутаты лишили мандатов из-за потери гражданства Виктора Медведчука (320 голосов за), Тараса Козака (317 голосов за), Андрея Деркача (314 голосов за), Рината Кузьмина (319 голосов за).

Кроме того, лишили мандата депутата Андрея Аксенова (294 за), который написал заявление по собственному желанию.

Напомним, 10 января Президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства Украины Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.

Медведчука передали России в рамках состоявшегося 21 сентября 2022 года обмена. Перед этим он предоставил следствию достаточно информации для доказывания его вины, а сам обмен не препятствует судебному разбирательству дел против него и был произведен в соответствии с законом о порядке освобождения лиц, идущих на обмен.

Рената Кузьмина и Андрея Деркача также подозревают в госизмене. В частности, по информации ДБР, Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.