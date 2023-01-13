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Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина

Верховная Рада. Фото: Depositphotos

Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, голосование проходило со скандалом.

Сначала была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопросы лишения мандатов.

"Правящая коалиция предлагала рассматривать эти вопросы в конце повестки дня, а другие фракции и группы наоборот: начать день с лишения мандатов этих депутатов. После 3 голосований и блокирования трибуны, победила позиция вторых…. сразу ставить вопрос о лишении депутатов мандатов", - отметил Железняк.

Но в конце концов депутаты лишили мандатов из-за потери гражданства Виктора Медведчука (320 голосов за), Тараса Козака (317 голосов за), Андрея Деркача (314 голосов за), Рината Кузьмина (319 голосов за).

Фото 2 — Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина
Фото 3 — Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина

Кроме того, лишили мандата депутата Андрея Аксенова (294 за), который написал заявление по собственному желанию.

Напомним, 10 января Президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства Украины Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.

Медведчука передали России в рамках состоявшегося 21 сентября 2022 года обмена. Перед этим он предоставил следствию достаточно информации для доказывания его вины, а сам обмен не препятствует судебному разбирательству дел против него и был произведен в соответствии с  законом  о порядке освобождения лиц, идущих на обмен.

Рената Кузьмина и Андрея Деркача также подозревают в госизмене. В частности, по информации ДБР,  Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

Автор:
Светлана Манько