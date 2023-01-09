Народний депутат Аксьонов написав заяву про складання мандата

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Він потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах.

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Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Це той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання депутатом. Він був мером міста Добропілля, представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня 2021 року", - зазначив Гончаренко.

Він дивується, як взагалі людина, яка мала російський паспорт, могла знаходитися в українському парламенті.

"Як вона могла там бути 11 місяців після початку вторгнення? Це якийсь сюр", - зауважує Гончаренко.

Про причини складання мандату нардепом Аксьоновим наразі невідомо.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 1 грудня достроково припинила повноваження народного депутата Юлії Льовочкіної (Платформа "За життя та мир", колишня заборонена ОПЗЖ).

Вона написала заяву про складання депутатських повноважень "у зв'язку із сімейними обставинами".

Зазначимо, Центральна виборча комісія вважає неможливим заміщення депутатів Верховної Ради, обраних за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" новими депутатами зі списку у разі припинення повноважень перших, яке передбачено законом про вибори Ради.

При цьому з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій, яке в подальшому вилилося у судову заборону партію за позовом Міністерства юстиції.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир".

Наразі до парламенту внесено законопроект про позбавлення мандатів усіх депутатів, які були обрані від ОПЗЖ, незалежно від способу обрання. Поки він не розглядався.