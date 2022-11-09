ЦВК визнала неможливим заміщення нардепів, обраних за списком ОПЗЖ

Центральна виборча комісія вважає неможливим заміщення депутатів Верховної Ради, обраних за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" новими депутатами зі списку у разі припинення повноважень перших, яке передбачено законом про вибори Ради.

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Про це свідчить повідомлення ЦВК щодо рішення, ухваленого нею щодо заміщення Вадима Рабіновича, повноваження якого було припинено у зв’язку з припиненням його українського громадянства.

Центрвиборчком вказує, що, вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата від зазначеної партії, взяв до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня, залишене без змін постановою Верховного суду від 15 вересня, яким діяльність ОПЗЖ було заборонено.

"Відтак ЦВК визнала заборону діяльності ОПЗЖ рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення ЦВК рішення щодо визнання обраним народним депутатом на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати у виборчому списку вказаної політичної партії", - йдеться у повідомленні.

Стосовно ж заміщення іншого нардепа, українське громадянство і, відповідно, депутатські повноваження якого було припинено, - Ігоря Васильковського, обраного від округу №139 (Одеська область) та партії "Слуга народу", то ЦВК визнала неможливість проведення нових виборів для його заміни до припинення або скасування воєнного стану.

Рабінович та Васильковський були позбавлені повноважень депутатів Ради постановами від 3 листопада. Президент Володимир Зеленський позбавив їх громадянства ще 18 липня. Рабінович був обраний до Ради як №2 у списку ОПЗЖ.

Нагадаємо, що з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій, яке в подальшому вилилося у судову заборону партію за позовом Міністерства юстиції.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", до якої увійшли лише колишні члени фракції ОПЗЖ, хоча й далеко не всі. Частина членів колишньої фракції у травні увійшли в новостворену групу "Відновлення України", як і окремі виключені до того з фракції "Слуга народу" нардепи.

Зазначимо при цьому, що до парламенту наразі внесено законопроект про позбавлення мандатів усіх депутатів, які були обрані від ОПЗЖ, незалежно від способу обрання. Поки він не розглядався.

Загалом за списком ОПЗЖ на виборах Ради 2019 року було обрано 37 депутатів, а від одномандатних округів - ще шість. Однак одного з депутатів - Іллю Киву, що підтримав російське вторгнення до України та втік до РФ - вже позбавили мандата ще 15 березня. При цьому було заявлено, що Кива сам подав заяву про складання повноважень.

4 квітня ЦВК також визнав неможливість заміни Киви на нового депутата зі списку ОПЗЖ, однак керувалася тоді лише зазначеним рішенням РНБО, яке на той момент не призвело ще ані до розпуску фракції цієї партії, ані тим більше до судової заборони діяльності партії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com