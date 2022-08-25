Раді запропонували позбавити мандатів всіх депутатів, що були в ОПЗЖ

Депутати Верховної Ради Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв, Софія Федина ("Європейська солідарність") та Олег Дунда ("Слуга народу") пропонують парламенту достроково припинити повноваження 42 нардепів, які балотувалися від партії "Опозиційна платформа - За життя".

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Відповідний проєкт постанови №7694 вони внесли у День незалежності 24 серпня. Документом пропонується припинити повноваження обраних від ОПЗЖ депутатів "у зв’язку з їх виходом зі складу депутатської фракції цієї партії та з виїздами на постійне проживання за межі України". Іншої аргументації безпосередньо у проєкті постанови не наводиться.

Зазначимо, що з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій.

Через нього ж Міністерство юстиції подало позов до суду щодо заборони ОПЗЖ, однак, хоча й така підстава для розпуску відповідної фракції в Раді була введена у її регламент, керівництво парламенту рішення суду про заборону не дочекалося: коли з фракції вийшла достатня кількість депутатів для розпуску, про це було оголошено вже 12 травня першим віце-спікером Ради Олександром Корнієнком.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", до якої увійшли лише колишні члени фракції ОПЗЖ, хоча й далеко не всі. Наразі група складається з 26 депутатів. При цьому ількість позафракційних нардепів (28) за рахунок екс-членів фракції ОПЗЖ стала більшою, ніж у будь-якій фракції чи групі.

Загалом за списком ОПЗЖ на виборах Ради 2019 року було обрано 37 депутатів, а від одномандатних округів - ще шість. Однак одного з депутатів - Іллю Киву, що підтримав російське вторгнення до України та втік до РФ - вже позбавили мандата ще 15 березня. При цьому було заявлено, що Кива сам подав заяву про складання повноважень.

Слід зазначити, що серед підстав для позбавлення мандатів депутатів Верховної Ради стаття 81 Конституції визначає невходження депутата, обраного від партії, до складу фракції цієї партії або вихід депутата із складу такої фракції.

Натомість, як вище зазначено, далеко не всі з перерахованих 42 екс-представників ОПЗЖ виходили з цієї фракції: частина них була проголошена позафракційним автоматично при оголошенні призупинення діяльності фракції, тому прийняття ініційованої Гончаренком та його колегами постанови стало б таким, що протирічить чинному законодавству.

Крім того слід нагадати, що позбавлення мандатів депутатів-"списочників" має призводити до оголошення Центральною виборчою комісією відповідної кількості наступних за списком партії кандидатів новими депутатами Ради, обраними замість позбавлених мандату. Однак стосовно заміни Киві такого рішення поки не приймалося.

Джерело фото: ua.depositphotos.com