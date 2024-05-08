НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підтримала для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів. Про це йшлося на засіданні регулятора 8 травня, передає Укрінформ.

Із 1 червня пропонується встановити такі оптові тарифи (ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду або очищають стічні води іншим підприємствам водопровідноканалізаційного господарства) з водопостачання (за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 11,88 грн;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 9,36 грн;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 6,87 грн;

Львівводоканал - 9,02 грн;

Чернівціводоканал - 10,26 грн;

Київводоканал - 9,66 грн;

Дніпроводоканал - 11,52 грн;

Житомирводоканал - 17,52 грн;

Черкасиводоканал - 10,51 грн;

Харківводоканал - 9,88 грн.

Водночас тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ) планується встановити на рівні:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 30,36 грн;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 22,88 грн;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 17,45 грн;

Львівводоканал - 20,04 грн;

Чернівціводоканал - 23,86 грн;

Київводоканал - 21,42 грн;

Дніпроводоканал - 23,92 грн;

Житомирводоканал - 32,77 грн;

Черкасиводоканал - 20,19 грн;

Харківводоканал - 22,87 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонують встановити для ПрАТ "Енергоресурси" - 53,39 грн за 1 кубометр, а найнижчі - Луцькводоканалу (13,70 грн за 1 кубометр). Найвищий тариф на водовідведення - для КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради (41,3 грн за 1 кубометр), тоді як найнижчий - для ПРАТ “Енергоресурси” (4,04 грн за 1 кубометр).

У НКРЕКП пояснили, що на зміну тарифів для ліцензіатів здебільшого вплинуло збільшення витрат з електричної енергії, витрат на оплату праці, на реагенти та податки. Щодо кожного підприємства Нацкомісія підготувала окремі роз’яснення.

Тариф на воду для населення

Варто зазначити, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, встановлених станом на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 29 червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення щодо встановлення з 1 липня нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 34 водоканалів. Водночас тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, мали б залишитися незмінними: йдеться про Харків, Миколаїв та Херсон.

Після підвищення тарифів у середньому сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) мала зрости на 62 грн на місяць (з ПДВ) i сягнути 256 грн (за плановим тарифом 39,37 грн за кубометр).

Нацкомісія аргументувала зростання тарифів, зокрема, збільшенням витрат на електроенергію, підвищенням оплати праці робітникам водоканалів, зростанням обсягів закупівлі реагентів та зобов’язань ліцензіатів за кредитами.

Крім того, рішенню регулятора передував заклик підприємств, які надають послуги водопостачання та водовідведення, до НКРЕКП підвищити тарифи хоча б на третину з липня, бо не хочуть більше терпіти значні збитки від роботи за чинними тарифами, що вже не відповідають економічним реаліям. При цьому вони вказували, що підвищення тарифів було погоджено ще в грудні 2022 року, але так і не відбулося.

Та попри всі аргументи регулятору довелося скасувати своє рішення вже у липні 2023 року. Після обурення в суспільстві президент Володимир Зеленський заявив, що "рішення, м'яко кажучи, ганебне". Він доручив уряду представити рішення у відповідь. До цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав підвищення тарифів на воду неприйнятним рішенням, також заявивши, що воно не було погоджене з урядом.