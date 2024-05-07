У Держенергонагляді зробили прогноз щодо підвищення тарифу на електрику та ймовірності блекаутів

Підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, передає Державна інспекція енергетичного нагляду України.

“Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив Слободян.

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки, завдані українській енергетиці, перевищили 1 мільярд доларів. Зазначається, що перекрити їх лише чинним тарифом на електроенергію та наявною міжнародною допомогою неможливо. Тож, за словами голова Держенергонагляду, триває пошук шляхів розв’язання ситуації.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.

Водночас, згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками які можуть зумовити зростання будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.

Чи буде блекаут в Україні?

Щодо ймовірності блекаутів, то голова Держенергонагляду Руслан Слободян заспокоїв, що про тотальний блекаут наразі не йдеться. Однак можливості локальних відключень електроенергії, за словами посадовця, виключати не варто.

“Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб’єкти до початку опалювального періоду”, – зазначив голова Держенергонагляду.

У повідомленні також йдеться, що наразі у денний час є певний профіцит електроенергії завдяки сонячній генерації. Водночас у вечірній період також здійснюється імпорт з енергосистеми Європи.

Загалом у квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Як писало Delo.ua, експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Тож, з порадами, як обрати генератор чи зарядну станцію можна ознайомитися за посиланням.

Росія гатить по українській енергосистемі

У Держенергонагляді також наголосили, що збитків, яких завдано українській енергетиці, не зазнавала жодна енергосистема у світі.

“Знищено близько 80% теплової генерації – це високоманеврові потужності, які дозволяли здійснювати балансування навантаження в енергосистемі упродовж доби. Також істотно пошкоджено об’єкти гідрогенерації. В цілому ворог уразив понад 7 ГВт генеруючих потужностей, на відновлення яких потрібен досить тривалий час”, - йдеться у повідомленні інспекції.

Нагадаємо, що 6 травня російські окупанти пошкодили об'єкти "Укренерго" на Сумщині і Харківщині, внаслідок ворожих атак без електроенергії залишилися низка населених пунктів.

У ніч проти 11 квітня армія країни-агресора РФ обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України. Зокрема, внаслідок атак повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації, а енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

Попередня масована атака сталася 22 березня. Тоді російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Зрештою, станом на початок травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що внаслідок російських ударів пошкоджена половина всієї енергосистеми України.