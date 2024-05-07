В Госэнергонадзоре сделали прогноз по повышению тарифа на электричество и вероятности блекаутов

Повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных объектов электроэнергетики.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, передает Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

“Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году”, - заявил Слободян.

По предварительным расчетам, за последние полтора месяца ущерб, нанесенный украинской энергетике, превысил 1 миллиард долларов. Отмечается, что перекрыть их только действующим тарифом на электроэнергию и международной помощью невозможно. Поэтому, по словам главы Госэнергонадзора, продолжается поиск путей разрешения ситуации.

Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие актуальных тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС, на один месяц – до 31 мая.

В то же время, согласно прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами, которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.

Будет ли блекаут в Украине?

Что касается вероятности блекаутов, то глава Госэнергонадзора Руслан Слободян успокоил, что о тотальном блекауте пока речь не идет. Однако возможности локальных отключений электроэнергии, по словам должностного лица, исключать не стоит.

"Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты до начала отопительного периода", - отметил глава Госэнергонадзора.

В сообщении также говорится, что в настоящее время есть определенный профицит электроэнергии благодаря солнечной генерации. В то же время, в вечерний период также осуществляется импорт из энергосистемы Европы.

В целом в апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Как писало Delo.ua, эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. Итак, с советами, как выбрать генератор или зарядную станцию можно ознакомиться по ссылке.

Россия бьет по украинской энергосистеме

В Госэнергонадзоре также подчеркнули, что ущерб, нанесенный украинской энергетике, не терпела ни одна энергосистема в мире.

“Уничтожено около 80% тепловой генерации – это высокоманевровые мощности, позволяющие осуществлять балансировку нагрузки в энергосистеме в течение суток. Также существенно повреждены объекты гидрогенерации. В целом враг поразил более 7 ГВт генерирующих мощностей, для восстановления которых требуется достаточно длительное время”, - говорится в сообщении инспекции.

Напомним, что 6 мая российские оккупанты повредили объекты "Укрэнерго" на Сумщине и Харьковщине, в результате вражеских атак без электроэнергии остались ряд населенных пунктов.

В ночь на 11 апреля армия страны-агрессора РФ обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины. В частности, в результате атак полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", которая была оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации, а энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

Предыдущая массированная атака произошла 22 марта. Тогда российские оккупанты нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

В итоге, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что по состоянию на начало мая в результате российских ударов повреждена половина всей энергосистемы Украины.