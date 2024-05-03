Великобритания выделила Украине 16 млн фунтов на реализацию 13 инновационных проектов в энергетике

Великобритания приступила к реализации 13 инновационных проектов в энергетике Украины, выделив 16 млн фунтов стерлингов (20,15 млн долларов) в рамках программы InnovateUkraine.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном.

По словам Галущенко, эти средства позволят начать реализацию первых 13 лучших проектов, отобранных на конкурсной основе. Они включают энергоэффективность, теплоснабжение, аккумуляторные батареи для возобновляемых источников энергии и технологии для увеличения производства биогаза.

"Это разнообразные проекты, призванные обеспечить зеленый энергетический переход в Украине. У них будет поддержка для поиска инвестиций и выхода на рынок в течение следующих двух лет", - отметили в Минэнерго.

Дэвид Кэмерон подчеркнул, что именно зеленые технологии и энергетика могут обеспечить энергонезависимость от российских энергоресурсов.

Галущенко также отметил важность вклада Британии в 27,5 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины, добавив, что стороны ведут переговоры об увеличении этой суммы в этом году.

Кроме инноваций, Украина и Великобритания обсуждают срочные меры подготовки к отопительному сезону, в частности, поставки энергооборудования для восстановления поврежденных Россией мощностей.

Всего программа Innovate Ukraine привлечет еще 5 млн фунтов от частного сектора и предусматривает сотрудничество более 50 британских и украинских организаций по восстановлению энергетического сектора Украины.

Напомним, во время визита в Украину Камерон также объявил, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи "сколько это потребуется". Также Камерон сообщил, что Лондон не возражает против использования оружия внутри России.

Великобритания инвестирует почти 150 миллионов фунтов в укрепление украинского энергетического сектора

В апреле постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил, что Великобритания выделит почти 150 млн. фунтов стерлингов на усиление украинского энергетического сектора.

По его словам, Великобритания продолжит сотрудничать с партнерами по G7, чтобы помочь Украине восстановить, защитить и развить свою энергетическую систему.