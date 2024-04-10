Украина и Великобритания подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным подписали с британским правительством Рамочную договоренность о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Со стороны британских партнеров договоренность, заключенная во время конференции британско-украинского оборонного сотрудничества в Киеве, подписал государственный министр по торговой политике Грег Хендс.

Согласно информации на сайте британского правительства, на военно-промышленной конференции в Киеве приняло участие около 30 британских оборонных компаний.

Во время торговой миссии в Киев британская оборонная компания BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Великобритании на техническое обслуживание и ремонт подаренных Украине легких пушек L119.

Это означает, что L119, подаренные Великобританией Украине, могут обслуживаться в Украине и быстрее возвращаться на фронт, а также обеспечивать жизненно важную поддержку оборонной инфраструктуры Украины.

Директор по вооружениям Британии Энди Старт напомнил, что Лондон с начала полномасштабного вторжения оказал Киеву поддержку на сумму более 12 миллиардов фунтов стерлингов (более 14,8 миллиарда долларов), а также натренировал 60 тысяч украинских бойцов, включая предоставление им необходимого вооружения, передает "Суспільне".

По его мнению, Украина сейчас "учится с невероятной скоростью потому, что участвует в конфликте, который полон инноваций" и имеет возможность поделиться этим опытом.

"Великобритания является одним из самых преданных союзников Украины. Спасибо народу и правительству страны за всестороннюю поддержку, которая уже оказана и продолжается!" – заявил Умеров.

Кроме того, он призвал представителей десятков британских компаний – участников форума, инвестировать в Украину, создавать здесь совместные предприятия для совместной будущей победы.

"Именно Великобритания стала первой страной, подписавшей Соглашение о сотрудничестве с Украиной, и именно британские оборонные компании стали первыми, кто открыл здесь свои офисы после начала большой войны. Наше партнерство развивается – и сегодня мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы британские производители стали также первыми, кто начнет производить свое оружие в Украине", – в свою очередь сказал министр Камышин.

В ведомстве отмечают, что новая договоренность станет действенным механизмом усиления сотрудничества в военной сфере. В частности, она открывает путь к оказанию еще большей поддержки со стороны Великобритании, привлечению самых прогрессивных британских технологий для обороны Украины.

Как Великобритания помогает Украине

После массированных обстрелов, нанесенных Россией 29 декабря 2023 года, Великобритания заявила, что усилит противовоздушную оборону Украины. Для этого страна пришлет Киеву сотни ракет ПВО британского производства.

"Великобритания остается полностью преданной поддержке Украины. Сейчас пора для свободного мира объединиться и удвоить наши усилия, чтобы получить для Украины то, что им нужно для победы", – отметил Шаппс.

Он добавил, что в Соединенном Королевстве также определили приоритетные направления помощи Украины , которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил жесткую критику по отношению к правительству своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).

В марте Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.