В Британии нашли решение, как передать Украине замороженные активы РФ

Великобритания готова предоставить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране при условии, что Россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

По его словам, эти средства будут использованы в качестве гарантии выплаты репараций.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, фактически использующих замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их вернем, когда Россия выплатит репарации. Это может быть действенным выходом", - заявил Кэмерон.

Он подчеркнул, что Британия стремится добиться максимального единства G7 и ЕС в вопросе передачи Украине замороженных российских активов, но если не удастся достичь консенсуса, Соединенное королевство пойдет по этому пути вместе с союзниками, которые захотят присоединиться.

Кэмерон не считает, что конфискация активов центробанка РФ каким-то образом подорвет репутацию Лондона

Как отмечает издание, это первый случай, когда в Британии так подробно раскрыли это предложение, что, по-видимому, подчеркивает политическую поддержку такого плана в США.

Преимущество этого плана состоит в том, что конфискованные активы можно считать возвращенными в Россию после выплаты репараций. Но недостаток этого предложения заключается в том, что оно предполагает, что Украина одержит военную победу, а победившая Москва будет готова выплатить репарации за ущерб, который она нанесла Украине, что сейчас кажется невероятным.

Подобное присвоение государственных активов происходило и раньше, в том числе санкционированная ООН конфискация США миллиардов долларов иракских средств, предназначенных для репараций Кувейта после вторжения в 1990 году. Но Россия наложит вето на любой шаг ООН по одобрению ареста ее активов.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Однако Европейский союз, вероятно, не решится конфисковать активы центрального банка Российской Федерации, которые сейчас заморожены в Европе, несмотря на планы G7.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.