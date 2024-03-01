Сможет ли Украина использовать замороженные активы России – оценка эксперта

Во время полномасштабной войны страны-союзники Украины заморозили активы центрального банка России на сумму $300 млрд. Представители стран G7 уже решили, что эти активы остаются замороженными до конца войны. Более того, как международные санкции ослабляют российскую экономику, читайте в интервью Delo.ua "Как благодаря энергетическим санкциям российская экономика не получила почти $170 млрд. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ".

В настоящее время замороженные активы российского центробанка сохраняются:

$220 млрд находится в ЕС (в частности, $190 млрд – в Брюсселе),

остальная сумма остается замороженной в США и Японии.

"Центральный банк России неоднократно признавал, что для них это проблематично. Особенно это влияет на политику центробанка и его монетарные решения, потому что заморозка активов уменьшает количество инструментов, которые можно использовать для поддержки рубля", – говорит руководитель санкционного направления KSE Institute Юлия Павицкая.

Для понимания: с осени 2023 года рубль девальвировал где-то на 40%. Основным драйвером падения рубля было самое падение экспортных поступлений, в частности, от энергетики.

По словам эксперта, чтобы сдержать падение рубля, в определенный момент достигшего отметки 100 рублей за доллар, центробанк использовал инструменты учетной ставки (была суммарно поднята на 8,5 процентных пункта) и вернулся к жесткому контролю за движением капитала. В частности, они обязали экспортеров продавать валютную выручку. Это помогло им удерживать рубль.

"Если бы у России остался доступ к резервам, они могли их использовать для валютных интервенций с целью поддержки курса рубля. То есть, решения их центробанка были бы не такими жесткими, как в случае с контролем за движением капитала", - говорит Павицкая.

Какова судьба этих замороженных активов России за рубежом

В настоящее время существует консенсус среди стран G7, что эти активы остаются замороженными до конца войны. Однако несмотря на активизацию дискуссии относительно непосредственной конфискации и передачи этих активов Украине, партнеры еще не достигли согласия и не приняли соответствующие юридические механизмы, позволяющие это сделать.

"Судьба замороженных резервов российского центробанка ясна - рано или поздно они будут конфискованы. Вопрос же срока, когда это произойдет в значительной степени зависит от политической воли наших партнеров. В то же время Украина прилагает максимум усилий, чтобы приблизить это решение", - отмечает Павицкая. .

Более того, как международные санкции ослабляют российскую экономику, читайте в интервью Delo.ua "Как благодаря энергетическим санкциям российская экономика не получила почти $170 млрд. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ".