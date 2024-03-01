Чи зможе Україна використовувати заморожені активи Росії - оцінка експерта

Під час повномасштабної війни країни-союзники України заморозити активи центрального банку Росії на суму $300 млрд. Представники країн G7 вже вирішили, що ці активи залишаються замороженими до кінця війни. Більше про те, як міжнародні санкції послаблюють російську економіку, читайте у інтерв’ю Delo.ua "Як завдяки енергетичним санкціям російська економіка не отримала майже $170 млрд. Розповідає Юлія Павицька, КШЕ".

Наразі заморожені активи російського центробанку зберігаються:

$220 млрд знаходиться в ЄС (зокрема, $190 млрд – в Брюсселі),

решта суми залишається замороженою у США та Японії.

"Центральний банк Росії неодноразово визнавав, що для них це проблематично. Особливо це впливає на політику центробанку та його монетарні рішення, тому що заморозка активів зменшує кількість інструментів, які можна використовувати для підтримки рубля", - говорить керівниця санкційного напрямку KSE Institute Юлія Павицька.

Для розуміння: з осені 2023 року рубль девальвував десь на 40%. Основним драйвером падіння рубля було саме падіння експортних надходжень, зокрема, від енергетики.

За словами експерта, щоб стримати падіння рубля, який в певний момент досяг відмітки 100 рублів за долар, центробанк використовував інструменти облікової ставки (була сумарно піднята на 8,5 відсоткові пункти) та повернувся до жорсткого контролю за рухом капіталу. Зокрема, вони зобов'язали експортерів продавати валютну виручку. Це допомогло їм утримувати рубль.

"Якби ж в Росії залишився доступ до резервів, вони могли їх використовувати для валютних інтервенцій з метою підтримки курсу рубля. Тобто, рішення їх центробанку були б не такими жорсткими, як у випадку з контролем за рухом капіталу", - говорить Павицька.

Якою буде доля цих заморожених активів Росії за кордоном

Наразі існує консенсус серед країн G7, що ці активи точно залишаються замороженими до кінця війни. Однак, попри активізацію дискусії щодо безпосередньої конфіскації та передачі цих активів Україні, партнери ще не досягли згоди та не ухвалили відповідні юридичні механізми, що дозволять це зробити.

"Доля заморожених резервів російського центробанку зрозуміла – рано чи пізно вони будуть конфісковані. Питання ж терміну, коли це станеться значною мірою залежить від політичної волі наших партнерів. Водночас, зі свого боку Україна докладає максимум зусиль, щоб наблизити це рішення", - зазначає Павицька.

Більше про те, як міжнародні санкції послаблюють російську економіку, читайте у інтерв’ю Delo.ua "Як завдяки енергетичним санкціям російська економіка не отримала майже $170 млрд. Розповідає Юлія Павицька, КШЕ".