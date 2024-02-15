Как благодаря энергетическим санкциям, российская экономика не получила почти $170 млрд. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ

Почему за два года полномасштабной войны санкции не ввели российскую экономику в глубокий кризис? Как Россия продает нефть в обход санкций? Сколько страна-агрессор потеряла денег из-за действия санкций и других ограничительных мер? Как санкционная коалиция может контролировать Россию и усиливать действие санкций? Об этом Юлия Павицкая, руководитель санкционного направления KSE Institute, рассказала в интервью Delo.ua.

Многие украинцы могут думать, что санкции – это нерабочий инструмент, поскольку эти меры еще не привели к серьезному кризису в российской экономике. Расскажите, насколько инструмент санкций является эффективным в войне с Россией?

– Прежде всего, я хотела бы донести, что нам не следует воспринимать санкции как панацею, что решит все проблемы. Это дополнительный важный механизм, который помогает нам обескровливать врага не только на поле боя, но и экономическими инструментами. Сейчас в Киевской школе экономики (KSE) определены два ключевых приоритета.

Первый. Важно лишать путинский режим источников финансирования, чтобы они не могли платить за войну.

Второе. Нужно сдерживать и исключать возможность российского производства высокотехнологичного и другого оружия, поскольку потом его направляют против украинских городов.

Хочу отметить, что санкции действуют. Они оказывают давление в ряде секторов российской экономики, его не стоит обесценивать.

Но надо признать: эксперты считали, что после 24 февраля эффект от санкций будет значительно больше, поэтому российская экономика станет более шаткой. Особенно этого ожидали по итогам двух лет полномасштабной войны. Но этого не вышло.

Почему же санкции против России еще не развалили их экономику?

- Кроме того, что Россия всячески пытается обходить санкции – и, к сожалению, успешно – есть также несколько других веских причин:

Во-первых, не следует недооценивать начальную подготовку российской экономики. Они готовились не только военно, но и экономически. К примеру, Россия переводила свои золотовалютные резервы в юани и размещала их в Китае.

Во-вторых, нужно учитывать, к сожалению, профессиональную реакцию центрального банка России, который сбил шок для финансовой системы страны, когда были введены санкции против крупнейших российских банков и в целом финансовой системы.

В-третьих, если говорить о ключевых санкциях, то ограничения в энергетическом секторе заработали только с начала 2023 года. То есть первые 10 месяцев полномасштабного вторжения Россия наслаждалась неадекватно высокими ценами на энергоносители, имела рекордные экспортные поступления, профицит торгового баланса. Это существенно поддержало их экономику.

Мы благодарны нашим партнерам, что они согласовали энергетические санкции и понимаем, что за многие годы западные страны стали зависимыми от российских нефти и газа, поэтому не могли сразу отказаться от энергоносителей. Но отсрочка ограничений сильно повлияла на их результативность и сыграла в пользу агрессора.

Четвертое – сейчас Россия является одной из наиболее санкционированных стран не только в количестве физических, юридических лиц, а в целом по спектру различных наложенных ограничений. Многие страны среди наших партнеров не имели соответствующей структуры органов или команд, которые должны следить за соблюдением санкций. Сейчас эта инфраструктура быстро развивается.

И последнее – эти санкции не являются комплексными с точки зрения количества стран, присутствующих в санкционной коалиции. Это не санкции ООН. Соответственно, у нас есть логическая проблема с Китаем, Индией и другими странами, которые остаются сателлитами врага и помогают им обходить санкции.

Какие механизмы помогают бороться со схемами обхода Россией санкций?

– К сожалению, во второй половине 2023 года масштаб обхода санкций стал критическим. Поэтому мы вместе с партнерами фокусируемся на трех направлениях работы.

Надо исправить все пробелы и сделать все механизмы контроля эффективными. Нам нужно, чтобы конкретные товары не доходили до России или определенное количество денег не было заработано ими.

Мы также прилагаем усилия к расширению санкционной коалиции, чтобы третьи страны не помогали агрессору обходить ограничения.

И последнее – нужно усиливать санкции и вводить новые на товары, пока не подвергшиеся санкциям, а также на компании, помогающие избегать ограничения.

Сколько денег потеряла Россия от действия санкций за два года войны? Какие санкции в этом направлении наиболее эффективны?

– Могу предоставить вдохновляющую ноту. Мы действительно видим, что санкции забирают средства у России. Бесспорно, несмотря на обход санкций, наиболее эффективными остаются энергетические. Потому что страна-агрессор остается примитивной экономикой, где есть большая зависимость от поступлений от энергоресурсов.

По нашим оценкам, в начале полномасштабного вторжения враг потерял $113 млрд от экспорта нефти. То есть, из-за войны и санкций они не заработали эти средства.

Также Россия не заработала $55 млрд, поскольку шантажируя Евросоюз, они самостоятельно ушли с этого рынка и очень сильно сократили поставки газа через трубопровод в ЕС.

В общем, если мы смотрим на внешний баланс России, который был рекордным в 2022 году, то в 2023 году он сократился - с $240 млрд до $50 млрд. То есть, за прошлый год они потеряли $190 млрд, что значительно ограничило возможность путинского режима безболезненно одновременно удерживать монетарную и финансовую устойчивость. Собственно надо подчеркнуть: все мы хотим, чтобы российская экономика развалилась, но, к сожалению, Россия была и до сих пор остается сильно интегрированной в мировую экономику. Потому мы находимся в сложной ситуации, но продолжаем работать.

В частности, в середине января прошла встреча санкционных координаторов. Хочу заверить, что нет разговоров о послаблении санкций. Напротив, все готовы работать над их усилением. Более того, все понимают, что ключевой приоритет - это невозможность обхода запретов и улучшение существующих санкционных механизмов.

Ранее Киевская школа экономики оценивала потери России от примененных санкций в $300 млрд. Вы можете "расшифровать" эту цифру?

- Речь идет об оценке замороженных активов центрального банка России. Это деньги, которые союзники Украины заморозили в первые недели полномасштабного вторжения. Из них:

$220 млрд находится в ЕС (в частности, $190 млрд – в Брюсселе),

остальная сумма остается замороженной в США и Японии.

Центральный банк России не раз признавал, что для них это проблематично. Особенно это влияет на политику центробанка и его монетарные решения, поскольку заморозка активов уменьшает количество инструментов, которые можно использовать для поддержки рубля.

Для понимания: с осени 2023 года рубль девальвировал где-то на 40%. Основным драйвером падения рубля было самое падение экспортных поступлений, в частности, от энергетики.

Чтобы сдержать падение рубля, в определенный момент достигшего отметки 100 рублей за доллар, центробанк использовал инструменты учетной ставки (была суммарно поднята на 8,5 процентных пункта) и вернулся к жесткому контролю за движением капитала. В частности, они обязали экспортеров продавать валютную выручку. Это помогло им удерживать рубль.

Если бы у России остался доступ к резервам, они могли их использовать для валютных интервенций с целью поддержания курса рубля. То есть, решения их центробанка были бы не столь жесткими, как в случае с контролем за движением капитала.

Какова судьба этих замороженных активов России за рубежом?

- Сейчас у нас есть консенсус среди стран G7, что эти активы точно остаются замороженными до конца войны.

Однако несмотря на активизацию дискуссии относительно непосредственной конфискации и передачи этих активов Украине, партнеры еще не достигли согласия и не приняли соответствующие юридические механизмы, позволяющие это сделать.

Судьба замороженных резервов российского центробанка ясна – рано или поздно они будут конфискованы. Вопрос срока, когда это произойдет в значительной степени зависит от политической воли наших партнеров. В то же время, со своей стороны, Украина прилагает максимум усилий, чтобы приблизить это решение.

Несмотря на санкции, Россия продолжает продавать нефть и газ в обход запретов и ограничений. Так что наш враг зарабатывает неплохие деньги от продажи этих товаров. Как вы думаете, как можно перекрыть эти возможности?

– Если мы говорим об энергетике, сейчас важно восстановить механизм верхнего ценового потолка на российскую нефть. Потому что, по нашим оценкам, в последнем квартале 2023 года более 98% российской нефти, которая транспортировалась морем за границу и должна подпадать под ценовой потолок, по факту продавалось дороже $60. Это означает, что примененные механизмы относительно требований к удостоверению цены перестали работать. То есть никто не проверял, что написано в договорах и что происходит в действительности.

Поэтому чтобы прекратить обход санкций в энергетической сфере, прежде всего, нужно засвидетельствовать, что механизм верхнего ценового предела работает и вся нефть и нефтепродукты продаются ниже этих значений. Поэтому мы с командой настаиваем, чтобы в странах G7 и ЕС был усилен контроль, в рамках которого нужно детализировать требования по подаче документов, удостоверяющих стоимость цены на нефть. Также нужно создать список критериев для определения трейдеров и посредников, имеющих право давать показания о том, по какой цене была продана российская нефть.

Как можно контролировать стоимость российской нефти, если транспортировка товара может происходить нелегально?

- Отдельная проблема – прозрачная логистика нефти. Дело в том, что когда вводился механизм ценового потолка на нефть, Россия где-то на 70% зависела от компаний-поставщиков услуг по G7 и ЕС по фрахтованию, транспортировке и страхованию. Когда начались санкции, Россия начала накапливать собственный теневой флот и отказываться от западных сервисов. Теперь Россия почти не пользуется услугами стран G7 и ЕС при транспортировке нефти, их доля сейчас составляет около 30%.

Теперь мы должны заставить Россию вернуться к обслуживанию в странах G7 и ЕС, потому что в этом случае услуги должны предоставляться исключительно в пределах ценового потолка. В этом направлении в ближайшие месяцы будет идти активная работа. В частности, предлагается, чтобы страны ЕС стали использовать географические узкие места. А именно требовать от России наличия адекватной страховки у судов, проходящих территориальными водами этих стран.

Что такое теневой флот России и как эти корабли помогают нелегально транспортировать нефть в другие страны?

- Фактически это танкеры, никак не контролируемые странами санкционной коалиции. По нашей оценке, в декабре 2023 года 196 танкеров были идентифицированы как российский теневой флот. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности страны-врага в транспортировке нефти за границу за пределами ценового потолка.

Более 73% русского теневого флота составляют старые танкеры в возрасте более 15 лет. Из-за своего возраста они имеют высокий риск разлива нефти. Поэтому в случае экологической катастрофы российская сторона не будет ничего возмещать, потому что у этих танкеров нет адекватной страховки.

Экологические риски транспортировки российской нефти – это весомый аргумент для наших союзников. В частности, через порты Балтийского моря Россия экспортирует до 50% нефти. Еще 20-25% уходит из черноморских портов. Это создает риск для всех прибрежных стран этих морей.

Как можно использовать узкие места для контроля транспортировки российской нефти?

- Если говорить о транспортировке нефти через Балтийское море, там есть очень узкое место – Датский пролив. Дания могла бы принять соответствующее решение и не пропускать те российские суда, у которых нет адекватной страховки. Так что такой механизм действительно может стать действенным по контролю продаж и транспортировки российской нефти. Но важно, чтобы этот механизм был не только технически разработан, но мог выполняться соответствующими органами Дании на практике без лишних осложнений. Над чем сейчас и идет работа.

Какие еще механизмы контроля соблюдения санкций со стороны России может применять санкционная коалиция?

– Мы считаем важным, чтобы санкционные органы в странах коалиции проводили расследование и привлекали к ответственности нарушителей. При этом, за эти нарушения должны быть предусмотрены большие финансовые штрафы. Такой подход может стать сильным сигналом для рынка по поводу того, что обходить санкции станет дорого не только для России, но и для тех, кто помогает нашему врагу в этих вопросах.

Хочу подчеркнуть, что наши партнеры серьезно относятся к попыткам России обойти санкции, поэтому они постоянно предпринимают определенные меры по противостоянию этим схемам. К примеру, в конце 2023 года США начать таргетировать конкретные танкеры, перевозившие российскую нефть с нарушением санкций. Сейчас их около 20-ти. Эти танкеры остаются в портах, они выведены из торговли и никто не хочет с ними сотрудничать, потому что компании боятся возможных проблем для себя.

Хочу привести интересный пример, как эффективно могут работать даже предупреждения касательно санкций со стороны США. Недавно в ОАЭ банк отказался открывать счет под транзакцию торговли нефтью между Россией и Индией, хотя в целом эта страна дружески относится к нашему врагу. Но существует риск наложения вторичных санкций, так что банкиры решили, что сохранение бизнеса важнее рискованного дохода.

Как показывает практика, санкционная политика - это действенная стратегия в долгосрочной перспективе.

В общем, считаем, что возврат торговли российской нефтью в пределы ценового потолка возможен при условии комплексного решения. В частности, следует лишить Россию возможности использовать теневой флот, требовать наличия адекватной страховки, ужесточить требования по проверке цены и усилить контроль и наказание за нарушение ценового потолка.

И только когда соблюдение ценового потолка будет восстановлено, дальше можно работать над вопросом снижения ценового потолка, поскольку себестоимость добычи российской нефти ниже $60. Так что стране-агрессору все равно выгодно продавать нефть за границу, поскольку они зависят от этих поступлений.

Несмотря на санкции, Россия продолжает налаживать партнерство со странами, не поддерживающими санкционные ограничения или находящими схемы, чтобы не упустить выгоду. В частности, это Китай, Индия и т.д. Можно ли как-нибудь повлиять на такое партнерство?

– Когда были введены санкции, образовался значительный дисконт на российскую нефть, достигавший $40. Это скидка на российскую марку Urals по отношению к эталонной марке Brent. Когда у России не было опции продавать нефть, Китай, Индия и другие страны, которые продолжали покупать этот товар, требовали скидку. Однако по мере того, как Россия строила свой теневой флот, дисконт сокращался – поскольку восстанавливалась возможность продавать нефть вне санкционных ограничений. В октябре 2023 года дисконт сократился до $13,7. После того как в конце года наши партнеры начали усиливать давление на соблюдение энергетических санкций дисконт на нефть начал постепенно расти и составляет около $18 .

Надо понимать, что у Украины и стран-партнеров нет рычагов договориться с Китаем, Индией и другими странами, чтобы они не покупали российскую нефть, поскольку это сложные геополитические процессы.

Нам нужно, чтобы торговля российской нефтью шла в условиях санкций. Тогда ценовой дисконт между марками Brent и Urals будет расширяться. Как результат, Россия получит все меньше дохода от продажи собственных продуктов. В таком случае у страны-агрессора будет меньше денег на ведение войны.

Почему в рамках санкций нельзя ввести тотальный запрет на продажу российской энергопродукции на мировом рынке?

– Энергетические санкции прописаны таким образом, чтобы страна-агрессор получала как можно меньше денег, но при этом российская нефть должна оставаться на мировом рынке. Это звучит ужасно, но нет иного выхода.

Дело в том, что Россия остается большим игроком в мировой экономике. Поэтому если они прекратят экспорт нефти за границу или существенно снизят эти продажи, это может спровоцировать серьезный кризис, поскольку цены на нефть могут быстро пойти вверх из-за нехватки энергоресурсов на мировом рынке. Между тем, Россия сможет продавать меньше нефти по очень высоким расценкам. И все равно она останется в плюсе. А мировая экономика в минусе. Потому все санкции должны учитывать такие тонкости, чтобы сохранить баланс на глобальном рынке.