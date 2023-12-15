Эффект апноэ для Кремля: сработали ли антироссийские санкции?

Почему же, несмотря на все давление и попытки остановить агрессора политико-экономическими методами, их эффект россия не почувствовала? И точно ли не почувствовала?

По мере приближения второй годовщины полномасштабного вторжения западные медиа с математической константой тиражируют неутешительные выводы – антироссийские санкции крайне неэффективны. Издание Politico приводит красноречивый пример – россияне сумели возобновить импорт микроэлектроники до уровня 2022 года. Значит ли это, что санкции не сработали?

До полномасштабного вторжения западный мир в большинстве своем склонялся к мнению, что санкционным кнутом удастся заставить Кремль к уступкам, или, по крайней мере, существенно ограничить его милитарные действия. Впрочем, на втором году войны с Украиной выяснилось, что это не совсем так. Несмотря на то, что западные ограничения имели значительные последствия для экономики РФ в первый год войны, они не привели к разрушению путиномики.

Таким образом, кремлевская экономическая машина испытала неожиданный эффект апноэ – «пациент» пережил временное прекращение дыхательных движений, которые впоследствии успешно восстановились. Несмотря на это, Россия остается самой подсанкционной страной в мире, находясь под действием 13 тысяч самых разнообразных санкций – это больше, чем было введено против многих других стран вместе взятых. Прямо сейчас идет согласование положений 12-го пакета санкций, тогда как первый был реакцией на признание «ДНР» и «ЛНР» в феврале 2022 года. Это при том, что значительные ограничения против кремля вводились еще с 2014 года и даже раньше (Список Магнитского - 2010 год).

По данным Всемирного банка, в самом критическом 2022 году ВВП России уменьшился лишь на 3,5%. В то время как в этом году россияне фиксируют его рост на уровне 2-3%. Более того, Россия увеличивает расходы на войско с 3,9% до 6% в следующем году. Возрастает производство ракет, дронов, танков и другого военного высокотехнологичного оборудования. Хотя для него должно было уже давно не быть составляющих. Российское сырье – от нефти до зерновых – все еще отлично продается в мире.

Почему же, несмотря на все давление и попытки остановить агрессора политико-экономическими методами, их эффект россия не почувствовала? И точно ли не почувствовала?

Начнем с самых важных ответов на вопрос «почему санкции не сработали»?

Неглобальность санкций . Их ввели четыре десятка стран из почти двухсот. В глобализированном мире у России все еще остаются вполне официальные и крупные рынки сбыта.

Мгновение санкций . Санкции по принципу «объявляем сейчас – вводим потом» еще больше свинтили цены на энергоносители, удобрения, металл и т.п. в 2022 году. Все стремились приобрести сырье с избытком, пока оно есть в доступности на рынке. Следствие – сверхдоходы РФ.

Нетотальность санкций . Закрывая одну или несколько дверей для импорта или экспорта, западные страны очень часто оставляют несколько открытых, через которые и начинают идти товарные потоки. Чип для боевого дрона можно извлечь и из условной стиральной машины.

Несоблюдение санкций . Компании-посредники и даже целые страны помогают России обходить санкции, создавая «серые схемы» для подсанкционной продукции и сырья.

Картина неутешительная, но считать, что санкции совсем не действуют, все же не нужно. Давайте пройдемся по главным положительным последствиям того, что санкции были введены:

Потеря традиционных рынков . Да, СССР, а впоследствии россия положили десятилетия и десятки миллиардов долларов, чтобы «подсадить» Европу на газовую иглу. Все эти усилия были нивелированы. И возвращение России на тот же европейский рынок даже в долгосрочной перспективе маловероятно.

Дополнительные затраты . Купить чип и купить чип с наценкой в 50%, транспортировать нефть давно построенным нефтепроводом или приобрести для этого целый флот танкеров – это все-таки разные расходы. Да, Россия все еще может импортировать и экспортировать. Но дополнительные суммы для этого – это миллиарды и миллиарды незаработанных средств, которые могли бы пойти на войну.

Заблокированные активы . Более 300 млрд долларов – это деньги, которые сейчас очень понадобились бы россии, но которые у нее забрали, арестовав счета.

Кризис самых технологичных отраслей . Да, разобрать все ту же стиральную машинку и достать чип все еще возможно, но сделать стиральную машинку, не говоря уже о чипе для нее – уже сверхсложно. Почти все самые технологичные компании мира находятся в западных странах, их партнерство по России в разработке новой техники и т.п. практически невозможно. В долгосрочной перспективе это значительно усилит технологическое отставание России, а значит и возможность ведения ею новых войн.

Санкции как механизм безусловно работают. Но работают ли они так, как это было задумано, скорее нет. И точно не так, как нам бы этого хотелось. Недостаточная продуманность эффекта санкций при их введении, до сих пор нерешенность ряда очевидных проблем не дали и не дают возможности реализовать их в полной мере.

Для усиления их эффективности нужно сделать их глобальными, тотальными, быстрыми во введении и трудными для обхода. Тогда с каждым месяцем их последствия Россия будет ощущать все больше.

Надеемся, что союзники Украины все же смогут закрыть их очевидные дыры. И вопрос «а действуют ли санкции?» перестанет даже задаваться, ведь очевидным ответом будет «да, действуют».