ЕС продлил санкции против России до августа

Совет Европейского союза продлил еще на шесть месяцев до 31 июля 2024 года свои ограничительные меры против России ввиду продолжения ею войны против Украины. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

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Речь идет о санкциях, изначально введенных 31 июля 2014 года в ответ на действия РФ, дестабилизировавшие ситуацию в Украине. В феврале 2022 года они были значительно расширены в ответ на полномасштабную военную агрессию против Украины.

В настоящее время они состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Санкции также охватывают запрет на импорт или транспортировку морским транспортом нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких российских госСМИ ввиду распространения ими дезинформации. Кроме того, ЕС ввел определенные меры для усиления противодействия обходу упомянутых ограничений.

К санкциям также относятся ограничения на экономические отношения с оккупированными Россией Крымом и Севастополем, а также оккупированными ею частями Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, персональные санкции (замораживание активов и запрет въезда) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные ЕС, и принять дополнительные меры, если это необходимо", - отмечается в сообщении.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года ЕС принял уже 12 пакетов новых санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Последний был принят в декабре 2023 года. По сообщениям СМИ, ныне ЕС готовит и 13-й пакет. Отметим также, что к каждому новому пакету санкций ЕС против РФ присоединяется и не входящая в союз Швейцария.