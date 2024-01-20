К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС готовит новый пакет санкций против РФ

Европейский Союз приступил к обсуждению 13 пакета санкций против страны-агрессора РФ, который планирует утвердить до 24 февраля — второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, к потенциальным мерам планируется добавить новые списки лиц, которые будут под санкциями и больше торговых ограничений. Кроме того, санкции усилят борьбу с постоянными попытками Москвы обойти ограничение блока как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

По данным Bloomberg, будущие санкции обсуждали 18 января на встрече послов ЕС, на которой государства-члены обсуждали, как поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

"Достичь согласия по 13-му пакету санкций до февраля будет непросто, поскольку последние ограничения против РФ были приняты путем трудных переговоров, которые длились долгие месяцы", - отмечает Bloomberg.

В то же время, в ЕС продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины - некоторые страны ЕС хотят использовать его для модернизации механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира.

Европейская служба внешних действий предложила предоставить фонду около €5 млрд, однако не смогла прийти к соглашению со странами-членами.

Собеседники Bloomberg утверждают, что должностные лица вскоре представят государствам-членам новый документ с предложениями.

12 пакет санкций ЕС против РФ

Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России удалось принять 18 декабря.

Согласованный пакет включает такие меры, как запрет на российские бриллианты, усиление импортно-экспортного контроля и усиление ограничений по обходу санкций из предыдущих пакетов.

ЕС также наложила запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России, алмазы, экспортируемые из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

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