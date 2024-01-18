Страны Балтии предлагают запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

После встречи с коллегами из Латвии и Эстонии, министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис сообщил, что страны Балтии выступают за включение российского и белорусского зерна в пакет санкций Европейского Союза.

Об этом пишет " Общественное " со ссылкой на BNS.

"Страны Балтии поддержали включение импорта зерна из России и Беларуси в Евросоюз в пакет санкций ЕС", - сказал Скуодис.

Сообщается, что накануне он обсудил вопрос ужесточения санкций против России и Беларуси с министром климата Эстонии Кристен Михал и министром транспорта Латвии Каспарсом Брискенсом. Они договорились вместе координировать все действия и продолжать обмен информацией по транспортному сектору, таким как зерно.

Ранее литовское издание Delfi также писало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет через Латвию, что представляет большую проблему.

"Очень конкретный вопрос - это транспортировка российского зерна, например через страны Балтии. В Литве это несущественный вопрос, объемы очень незначительные, но в Латвии это все же большая проблема", - сказал журналистам Скуодис.

В декабре глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что российское зерно в больших объемах перевозится транзитом через Латвию, а часть этого зерна попадает и в Литву.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас тогда заявил, что российское зерно транспортируется через латвийские порты, но не доходит до порта Клайпеда. Он не исключил, что оно может быть импортировано путем подделки документов, поэтому правительство Латвии должно принять меры.

Несколько дней назад министр экономики Латвии Виктор Валайнис высказал мнение, что все санкции, примененные к России, в том числе и национальные, должны быть эффективными, и если Латвия вводит запрет на импорт российского зерна, то это должно относиться не только к Латвии, но и ко всему Евросоюзу.

Он считает целесообразным совместно продолжить работу латвийского правительства, Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики для актуализации вопроса относительно эмбарго на российское зерно на уровне ЕС.

Отмечается, что в прошлом году по сравнению с 2022 годом Латвия импортировала из РФ на 200 000 тонн больше продовольственного зерна: в 2023 году из-за латвийских пограничных пунктов из РФ в Европейский союз завезено более 535 000 тонн зерновых продуктов, годом ранее было 337.

Напомним, 18 декабря Совет Евросоюза принял двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России из-за ее вторжения в Украину. Он предусматривает разные меры, включая поэтапный запрет на импорт алмазов из России.

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