Украина предлагает Ливану купить украденное Россией зерно c арестованного им судна за полцены

Украина официально предложила ливанскому правительству приобрести груз зерна с арестованного в порту Триполи сирийского судна Laodicea, нелегально вывезшего его с оккупированной Россией территории Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Украины в Ливане.

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"По договоренности с владельцами в Украине продукции на борту судна Laodicea, а также во избежание порчи похищенного зерна и сохранения его в Ливане посольство Украины подало предложение правительству Ливана о закупке указанной продукции", - сказано в нем.

В частности, муку пшеничную предлагается купить по 350 долларов за тонну, а ячмень – по 180 долларов за тонну. Указано, что такие цены в два раза ниже рыночных.

Напомним, что судно Laodicea прибыло в порт Триполи 27 июля, однако через два дня после протеста украинского посольства главный прокурор страны решил арестовать судно и расследовать ситуацию.

При этом, как сообщило накануне агентство Reuters, главный прокурор Ливана уже отменил приказ об аресте судна, позволив ему отплыть после выявления якобы отсутствия уголовного преступления.

В то же время Laodicea пока не может отплыть из-за приказа о конфискации, выданного судьей в Триполи, где пришвартовано судно. Согласно данным ресурса MarineTraffic, Laodicea в настоящее время продолжает находиться в этом порту.

В свою очередь, 1 августа Украина также обратилась в Ливан с просьбой о сотрудничестве по уголовному расследованию в самой Украине в отношении Laodicea. Украинские власти утверждают, что судно прибыло в порт в оккупированном РФ Крыму, закрытый для международного судоходства, где приняло груз перед тем, как отправиться в Ливан.

Отметим, что Laodicea ходит под флагом Сирии, портом его приписки является Латакия. Судно было построено в 2005 году, имеет длину 138 метров, ширину 21 метр и может перевозить до 12,7 тысячи тонн груза. Считается, что из Украины оно везло около 5 тысяч тонн пшеницы и 5 тысяч тонн ячменя.

Напомним, что с самой Сирией Украина месяц назад разорвала дипломатические отношения из-за признания ею "ДНР" и "ЛНР".