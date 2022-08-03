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Украина предлагает Ливану купить украденное Россией зерно c арестованного им судна за полцены
Украина официально предложила ливанскому правительству приобрести груз зерна с арестованного в порту Триполи сирийского судна Laodicea, нелегально вывезшего его с оккупированной Россией территории Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Украины в Ливане.
"По договоренности с владельцами в Украине продукции на борту судна Laodicea, а также во избежание порчи похищенного зерна и сохранения его в Ливане посольство Украины подало предложение правительству Ливана о закупке указанной продукции", - сказано в нем.
В частности, муку пшеничную предлагается купить по 350 долларов за тонну, а ячмень – по 180 долларов за тонну. Указано, что такие цены в два раза ниже рыночных.
Напомним, что судно Laodicea прибыло в порт Триполи 27 июля, однако через два дня после протеста украинского посольства главный прокурор страны решил арестовать судно и расследовать ситуацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом, как сообщило накануне агентство Reuters, главный прокурор Ливана уже отменил приказ об аресте судна, позволив ему отплыть после выявления якобы отсутствия уголовного преступления.
В то же время Laodicea пока не может отплыть из-за приказа о конфискации, выданного судьей в Триполи, где пришвартовано судно. Согласно данным ресурса MarineTraffic, Laodicea в настоящее время продолжает находиться в этом порту.
В свою очередь, 1 августа Украина также обратилась в Ливан с просьбой о сотрудничестве по уголовному расследованию в самой Украине в отношении Laodicea. Украинские власти утверждают, что судно прибыло в порт в оккупированном РФ Крыму, закрытый для международного судоходства, где приняло груз перед тем, как отправиться в Ливан.
Отметим, что Laodicea ходит под флагом Сирии, портом его приписки является Латакия. Судно было построено в 2005 году, имеет длину 138 метров, ширину 21 метр и может перевозить до 12,7 тысячи тонн груза. Считается, что из Украины оно везло около 5 тысяч тонн пшеницы и 5 тысяч тонн ячменя.
Напомним, что с самой Сирией Украина месяц назад разорвала дипломатические отношения из-за признания ею "ДНР" и "ЛНР".