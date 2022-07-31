Украина получила доказательства, что сирийское судно, арестованное в Ливане, перевозило украденное украинское зерно

Посольство Украины в Ливане получило документы и доказательства, что мука и ячмень на борту судна "Лаодикея", задержанного в порту Бейрута, были украдены у Украины. Об этом посольство сообщило в Twitter.

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"Завтра мы ходатайствуем о продлении срока задержания. Зная, что его стремятся как можно быстрее продать", — отметили в посольстве.

Других подробностей по поводу того, какие именно доказательства и о чем идет речь в документах, посольство не разглашает.

Напомним, о том, что прокуратура Ливана задержала сирийское судно "Лаодикея", стало известно 30 июля. Предполагается, что на этом судне перевозили 5 000 тонн пшеницы и, возможно, еще 5 000 тонн ячменя, на его борту также может быть мука.

Отметим, что российские войска массово вывозили зерно с временно оккупированных территорий, чтобы незаконно отгрузить на внешние рынки. Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российских судов, вывозящих зерно в Сирию, украдено у Украины.

По информации Delo.ua, с оккупированных территорий на Юге страны в сторону Крыма вывозят не только зерно, но и другие агропродукты.

Источник фото: ua.depositphotos.com