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Україна отримала докази, що сирійське судно, заарештоване у Лівані, перевозило вкрадене українське зерно
Посольство України в Лівані отримало документи та докази, що борошно та ячмінь на борту судна "Лаодикея", затриманого в порту Бейрута, були вкрадені у України. Про це посольство повідомило в Twitter.
"Завтра ми подамо клопотання про продовження терміну затримання. Знаючи, що його прагнуть якнайшвидше продати", — зазначили в посольстві.
Інших подробиць щодо того, які саме докази і про що йдеться в документах, посольство не розголошує.
Нагадаємо, про те, що прокуратура Лівану затримала сирійське судно "Лаодикея", стало відому 30 липня. Передбачається, що цим судном перевозили 5 000 тонн пшениці і, можливо, ще 5 000 тонн ячменю, на його борту також може бути борошно.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що російсійські війська масово вивозили зерно з тимчасово окупованих територій, щоб незаконно відвантажити на зовнішні ринки. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні.
За інформацією Delo.ua, з окупованих територій на Півдні країни у бік Криму вивозять не тільки зерно, а й інші агропродукти.
Джерело фото: ua.depositphotos.com