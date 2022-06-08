Заступники Блінкена та Кулеби обговорили гуманітарну допомогу та вивіз українського зерна

Заступник держсекретаря Венді Шерман під час зустрічі у Сеулі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником обговорили вивезення українського зерна, гуманітарну та економічну допомогу.

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Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Зазначається, що Венді Шерман надав оновлену інформацію щодо допомоги США Україні, включаючи безпеку, гуманітарну та економічну допомогу, а також бюджетну підтримку та допомогу для довгострокових зусиль.

Окрім цього, сторони обговорили вплив агресивної війни Росії на глобальну продовольчу безпеку та відданість з боку Штатів доставці українського зерна на міжнародні ринки.

Також заступник держсекретаря наголосив на твердій та постійній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем неспровокованої агресії Росії.

Варто зазначити, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити гуманітарний коридор для вивезення зерна. Але Росія продовжує обстрілювати зернові термінали, зокрема у Миколаєві. Тому не можна виключати, що РФ не використає гуманітарний коридор для нападу на Одесу.

Також, на думку глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.