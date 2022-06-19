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Maxar опублікував супутникові знімки російських суден, що вивозять крадене українське зерно

Maxar опублікував супутникові знімки російських суден, що вивозять крадене українське зерно
Фото: Maxar

Українське зерно окупанти вивозять до Сирії.

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Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні.

Про це написав у своєму Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Так, на травневих знімках Maxar видно два судна під російським прапором, пришвартовані у тимчасово окупованому Росії Севастополі. За його словами, судна завантажені зерном.

Пізніше ці судна помітили біля берегів Сирії.

Фото 2 — Maxar опублікував супутникові знімки російських суден, що вивозять крадене українське зерно
Знімки: Maxar

На червневих знімках Maxar вказує, як ще одне судно завантажують у Севастополі викрадене українське зерно.

"Зараз ми із союзниками шукаємо шляхи розблокування українських портів, а також інструменти для того, щоб запобігти продажу вкраденого зерна", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, що окупанти із підприємств у Запорізькій області вивезли майже 2 тисячі тонн зернових культур.