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Maxar опублікував супутникові знімки російських суден, що вивозять крадене українське зерно
Українське зерно окупанти вивозять до Сирії.
Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні.
Про це написав у своєму Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Так, на травневих знімках Maxar видно два судна під російським прапором, пришвартовані у тимчасово окупованому Росії Севастополі. За його словами, судна завантажені зерном.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше ці судна помітили біля берегів Сирії.
На червневих знімках Maxar вказує, як ще одне судно завантажують у Севастополі викрадене українське зерно.
"Зараз ми із союзниками шукаємо шляхи розблокування українських портів, а також інструменти для того, щоб запобігти продажу вкраденого зерна", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, що окупанти із підприємств у Запорізькій області вивезли майже 2 тисячі тонн зернових культур.