- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Країни G7 звинуватили Росію у зростанні цін на продовольство у всьому світі
За словами послів "Великої сімки", зростання світових цін на продовольство є прямим результатом дій Росії.
Країни "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) звинуватили Росію, що розгорнула війну проти України, у зростанні світових цін на продовольство, оскільки військові дії загрожують глобальній продовольчій безпеці.
Про це йдеться у заяві G7AmbReformUA у Twitter.
"Для послів G7 не може бути жодних сумнівів: агресивна війна Росії проти України загрожує глобальній продовольчій безпеці. Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки. Зростання світових цін на продовольство є прямим результатом дій Росії", - йдеться у заяві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Росія озвучила умови відкриття коридорів для українського зерна. Так, країна-агресор хоче, щоб санкції проти експорту власного зерна та зернових було знято.