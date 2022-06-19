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Країни G7 звинуватили Росію у зростанні цін на продовольство у всьому світі

Країни G7 звинуватили Росію у зростанні цін на продовольство у всьому світі
Фото: depositphotos

За словами послів "Великої сімки", зростання світових цін на продовольство є прямим результатом дій Росії.

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Країни "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) звинуватили Росію, що розгорнула війну проти України, у зростанні світових цін на продовольство, оскільки військові дії загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Про це йдеться у заяві G7AmbReformUA у Twitter.

"Для послів G7 не може бути жодних сумнівів: агресивна війна Росії проти України загрожує глобальній продовольчій безпеці. Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки. Зростання світових цін на продовольство є прямим результатом дій Росії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Росія озвучила умови відкриття коридорів для українського зерна. Так, країна-агресор хоче, щоб санкції проти експорту власного зерна та зернових було знято.