Страны G7 обвинили Россию в росте цен на продовольствие во всем мире

По словам послов “Большой семерки”, рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий России.

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Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обвинили Россию, развернувшую войну против Украины, в росте мировых цены на продовольствие, так как военные действия угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Об этом говорится в заявлении G7AmbReformUA в Twitter.

"Для послов G7 не может быть никаких сомнений: агрессивная война России против Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерна из Украины на мировые рынки. Рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий России", - говорится в заявлении.

Для послів #G7 не може бути жодних сумнівів: загарбницька війна Росії проти 🇺🇦 загрожує глобальній продовольчій безпеці. Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з 🇺🇦 на світові ринки. Зростання світових цін на продукти харчування є прямим результатом дій Росії. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 18, 2022

Напомним, что Россия озвучила условия открытия коридоров для украинского зерна. Так, страна-агрессор хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты.