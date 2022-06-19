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Страны G7 обвинили Россию в росте цен на продовольствие во всем мире

Страны G7 обвинили Россию в росте цен на продовольствие во всем мире
Фото: depositphotos

По словам послов “Большой семерки”, рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий России. 

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Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обвинили Россию, развернувшую войну против Украины, в росте мировых цены на продовольствие, так как военные действия угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Об этом говорится в заявлении G7AmbReformUA в Twitter.

"Для послов G7 не может быть никаких сомнений: агрессивная война России против Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерна из Украины на мировые рынки. Рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий России", - говорится в заявлении. 

Напомним, что Россия озвучила условия открытия коридоров для украинского зерна. Так, страна-агрессор хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты. 