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Страны G7 обвинили Россию в росте цен на продовольствие во всем мире
По словам послов “Большой семерки”, рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий России.
Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обвинили Россию, развернувшую войну против Украины, в росте мировых цены на продовольствие, так как военные действия угрожают глобальной продовольственной безопасности.
Об этом говорится в заявлении G7AmbReformUA в Twitter.
"Для послов G7 не может быть никаких сомнений: агрессивная война России против Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерна из Украины на мировые рынки. Рост мировых цен на продовольствие является прямым результатом действий России", - говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Россия озвучила условия открытия коридоров для украинского зерна. Так, страна-агрессор хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты.