Окупанти з підприємств у Запорізькій області вивезли майже 2 тисячі тонн зернових культур

При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Так, за даними слідства, протягом травня-червня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств, розташованого на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків.

Викрадені на підприємстві понад 1,2 тисяч тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку.

Також 8-9 червня 2022 року озброєні автоматичною зброєю російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства, розташованого у с. Нестерянці Пологівського району майже 500 тонн соняшникового насіння.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що досудове розслідування щодо кримінальних проваджень здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Нагадаємо, що окупанти викрали у Запорізькій області вагони із рудою.