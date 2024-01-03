ЕС ввел санкции против компании-экспортера 90% российских алмазов и его гендиректора

Совет Европейского Союза ввел санкции против компании Алроса, которая является экспортером 90% российских алмазов, а также персональные санкции против генерального директора компании Павла Мариничева. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

"Новые списки касаются ПАО "Алроса" и ее гендиректора Павла Алексеевича Мариничева. "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти санкции дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый 18 декабря 2023 года в связи с агрессивной войной России против Украины.

Напомним, 18 декабря 2023 года Совет Евросоюза принял двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России из-за ее вторжения в Украину.

Согласованный пакет включает такие меры, как запрет на российские бриллианты, усиление импортно-экспортного контроля и усиление ограничений по обходу санкций из предыдущих пакетов. ЕС также наложила запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России, алмазы, экспортируемые из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.