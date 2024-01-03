ЄС ввів санкції проти компанії-експортера 90% російських алмазів та її гендиректора

Рада Європейського Союзу ввела санкції проти компанії “Алроса”, котра є експортером 90% російських алмазів, а також персональні санкції проти генерального директора компанії Павла Маріничева. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС.

"Нові списки стосуються ПАО "Алроса" та її гендиректора Павла Олексійовича Маріничева. "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, що належить російській державі та на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ці санкції доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, прийнята 18 грудня 2023 року у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

Нагадаємо, 18 грудня 2023 року Рада Євросоюзу ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії через її вторгнення в Україну.

Узгоджений пакет включає такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів. ЄС також наклала заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.