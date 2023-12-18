ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії

18 грудня Рада Євросоюзу ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину... Ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", - заявив Жозеп Боррель, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС.

Узгоджений пакет включає такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів.

Згідно з повідомленням, ЄС накладає заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Заборона на імпорт російських алмазів є заходом "Великої сімки", яка днями заявила, що запровадить відповідне обмеження до 1 січня 2024 року. Про заборону імпорту діамантів уже повідомляла Канада.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС додала 29 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного використання, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російської оборони та сектор безпеки. Деякі з цих 29 організацій належать до третіх країн, залучених до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, включаючи: хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни та серводвигуни постійного струму для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), верстати та частини машин.

28 вересня Брюссель попередив європейські компанії та уряди про те, що він може заборонити продаж певних компонентів до Туреччини та інших країн, звідки Іран і Росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї, яка завдає ударів по українських містах.

ЄС також запровадив додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять значні доходи Росії та таким чином уможливити продовження її війни проти України, такі як чавун і шпігель, мідний і алюмінієвий дріт, фольга, трубки та труби загальною вартістю 2,2 мільярда євро на рік. Вводиться нова заборона на імпорт зрідженого пропану (LPG) з 12-місячним перехідним періодом.

Заходи контролю та запобігання обходу

З метою подальшого обмеження обходу санкцій сьогоднішнє рішення містить заборону російським громадянам володіти, контролювати чи займати будь-які посади у керівних органах юридичних осіб, організацій або органів, що надають гаманець для криптовалютних активів, послуги з рахунків або зберігання російським особам і резидентам.

Крім того, існуючу заборону на надання послуг буде розширено, щоб також включати надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового проектування та виробництва.

Запровадження обмеження ціни на нафту

Рада запроваджує жорсткіші правила відповідності, щоб підтримати впровадження обмеження цін на нафту та придушити обхід. Крім того, посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють оманливі дії, такі як переміщення з судна на судно, що використовується для приховування походження або призначення вантажу та маніпуляцій під час транспортування російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Рада також вирішила запровадити правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж та експорт більш прозорими , зокрема у випадку вживаних транспортних засобів, які можуть бути використані для ухилення від заборони на імпорт російської сирої чи нафтопродуктів і обмеження цін G7.

Нагадаємо, в ЄС хочуть заблокувати танкерам з російською нафтою доступ до ринків. Згідно з новими планами, Данії доручать інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, які пропливають через її води.

Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій. Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн.

Додамо, 10-й пакет санкцій запроваджений ЄС проти РФ вперше включив сім іранських організацій, які використовували компоненти ЄС і постачали Росії військові безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні, а 11 – був зосереджений на мінімізації можливостей обходу санкцій.

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