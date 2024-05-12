Голова комітету ВР розповів, як вплинула передача "військового" ПДФО на місцеві бюджети

Передача “військового” ПДФО з місцевих до держбюджету не мала негативного впливу – навпаки, відбулося перевиконання плану.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За 4 місяці 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, доходи по загальному фонду (без трансфертів) зросли на 27% (+29,2 млрд. грн.). Гетманцев уточнив, що це у співставних показниках, тобто з врахуванням передачі "військового" ПДФО. Якщо рахувати із "військовим" ПДФО, який перші три квартали 2023 року сплачувався до місцевих бюджетів, то такі доходи скоротились на 2,7% (на 3,8 млрд. грн.).

Також Гетманцев зауважив, що річний план доходів по загальному фонду (без трансфертів) у січні-квітні 2024 року виконано на 36,6% (норма – у розрахунку на 4 місяці 33,3%), отже план перевиконувався. На 1 травня 2024 року залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становив 155,6 млрд. грн. З початку року він збільшився на 38% (+ 43 млрд. грн.).

"Передача "військового" ПДФО з місцевих до держбюджету, яка була вимушеним кроком для підтримки сектору безпеки і оборони, звісно вплинула на місцеві бюджети. У фокусі уваги мають бути насамперед територіальні громади у прифронтових регіонах, які у відносних показниках втратили найбільше", - розповів Гетманцев.

За його словами, частково ці втрати компенсуються за рахунок додаткової дотації "постраждалим" від такого рішення обласним бюджетам і ОТГ. В цілому ж фінансовий стан місцевих бюджетів залишається стійким, свідченням чого є перевиконання плану по доходам і значне зростання залишку коштів.

Крім того, частково втрати від "військового" ПДФО мають бути компенсовані за рахунок збільшення трансфертів. За 4 місяці 2024 року (рік до року) трансферти зросли на 13% (+6,8 млрд. грн.). Основні трансферти перераховані повністю або майже повністю від плану на 4 місяці (базова і додаткова дотація на 100%, освітня – на 99,7%).

Ситуація у регіонах

За словами Гетманцева, втрати від "військового" ПДФО є нерівномірними. Найбільшими вони очікувано є для прифронтових регіонів. Утім у Полтавській, Київській областях та м. Києві доходи зросли, навіть якщо порівнювати із базою за 2023 рік, що включає "військовий" ПДФО.

Бюджет міста Києва залишається лідером за приростом доходів, які зросли на 43% проти перших 4 місяців 2023 року у співставних показниках (і на 30% якщо рахувати із "військовим" ПДФО).

Законопроєкт про перерозподіл "військового" ПДФО

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про перерозподіл військового ПДФО 8 листопада 2023 року.

Згідно з ним, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан "військовий" ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

При цьому "звичайний" ПДФО залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Асоціація міст України була проти цього законопроєкту

Асоціація міст України неодноразово виступала проти цього законопроекту. У своєму зверненні представники асоціації заявляли, що завдяки "військовому" ПДФО військові підрозділи могли отримувати забезпечення швидко та доступно.

В Асоціації міст України також зазначали, що для бюджетів територіальних громад вилучення ПДФО — це втрата 20 млрд гривень у 2023 році та 65 млрд гривень у 2024 році.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що через перерозподіл податку його місто може не отримати у 2023 році близько 650 мільйонів гривень, а 2024-го — майже 3,4 мільярда.

У Чернівецькій міськраді заявили, що через новий закон втратять близько 700 мільйонів.

Як зауважив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, доходи місцевих бюджетів скоротяться на чверть після вилучення ПДФО, що суттєво погіршить стан місцевих бюджетів.

"Саме податок на доходи фізичних осіб формував левову частку доходів місцевих бюджетів, зокрема територіальних громад. В останні роки здійснено один з основних елементів реформи децентралізації – посилення самостійності та фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. За різними підрахунками, завдяки цій реформі, яку називають найуспішнішою, бюджети територіальних громад зібрали від 5% до 120% більше місцевих податків, і громади стали витрачати їх на власні потреби", - підкреслює Козицький.

Водночас, мер Львова Андрій Садовий висловив "готовність поділитися з державою частиною ПДФО". Але він зазначив, що все має бути "прозоро, наскільки це можливо, у мілітарному контексті" і діяти лише на час воєнного стану.