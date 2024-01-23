Кабмін спрямував Силам оборони ще 9,6 млрд грн військового ПДФО

23 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення передати силам безпеки й оборони 9,6 млрд гривень військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Дані кошти підуть на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Таким чином на цей рік держава отримала додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток оборонно-промислового комплексу та понад 43 млрд гривень — на виробництво дронів", - повідомив прем’єр.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що кошти буде спрямовано Міністерству оборони, Державній спеціальній службі транспорту, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки та Службі зовнішньої розвідки для подальшого їх спрямування підпорядкованим військовим частинам для покращення їхнього матеріально-технічного забезпечення.

Шмигаль зазначив, що восени минулого року було ухвалено рішення про переспрямування коштів ПДФО, які платять військові, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету. Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам.

2024 року найбільше коштів отримають Держспецзв'язку і Мінстратегпром

Нагадаємо, що цього року ресурс від ПДФО військових (96,3 млрд грн) буде розприділено наступним чином:

- 45% буде спрямовано адміністрації Держспецзв'язку на виробництво та закупівлю спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони),

- 45% від суми виділяють Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення,

- 10% отримають розпорядники сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.

Міністерство фінансів України додає, що за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд гривень або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Дане фінансування було спрямоване на виплати зарплат військовим, придбання озброєння, боєприпасів і техніки, медичне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій", - зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання 16 січня ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності. Ці додаткові кошти розподіляються між військовими підрозділами на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.