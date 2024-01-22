Для військових виділили з резервного фонду 657 мільйонів: на що їх спрямують

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету для задоволення термінових потреб військових бригад 657 мільйонів гривень. 10,7 млн призначено для Державної спеціальної служби транспорту, ще 10,524 млн – для Головного управління розвідки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що дані кошти Міноборони планує використати на придбання техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виготовлення боєприпасів, а також на ремонт та обслуговування техніки, включаючи запасні та комплектуючі частини.

Згідно з повідомленням, кожна бригада визначить свої потреби індивідуально, а розподіл коштів відбувається за принципами, які враховують активну участь військових частин у бойових діях, їх організаційну структуру та чисельність особового складу. Пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях.

На даний момент Міноборони очікує на узгоджені потреби від кожної військової частини. Після цього Генеральний штаб проведе розрахунки, а Міноборони підготує запит до Міністерства фінансів для перерахування коштів.

"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку" прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Він додав, що оскільки цей механізм запрацює з лютого 2024 року, то уряд виділив кошти з резервного фонду для покриття "фінансового розриву" у січні, щоб забезпечити неперервність постачання необхідних ресурсів військовим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання 16 січня ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності. Ці додаткові кошти розподіляються між військовими підрозділами на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.