Кабмін виділив рекордні 17,5 мільярдів на зміцнення оборонних рубежів

19 січня під час засідання уряду стало відомо, що з резервного фонду державного бюджету буде виділено 17,5 млрд грн для посилення обороноздатності та захисту кордону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів", - сказав він.

Зазначені кошти будуть спрямовані на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також на забезпечення фортифікаційних рубежів.

Це фінансування отримають Міністерство оборони, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, а також обласні військові адміністрації.

12 грудня Кабінет міністрів також виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підвищення обороноздатності країни. Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

Додамо, Financial Times пише, що, згідно з грудневою оцінкою американської розвідки, кінцева мета Путіна – завоювати Україну залишається незмінною.

Росія продовжує свої наступальні операції на сході України за декількома напрямками, і влітку 2024 року планує новий масштабний наступ на Україну. Це пояснює ситуацію, чому Україна останнім часом почала активно виділяти кошти на зведення оборонних укріплень.